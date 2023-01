DIE ROYAL CANADIAN MINT EHRT SCHWARZE GESCHICHTE MIT EINER MÜNZE, DIE DEN SCHWARZEN KANADISCHEN FREIWILLIGEN DES NO. 2 CONSTRUCTION BATTALION GEWIDMET IST.

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - OTTAWA, Ontario, 30. Januar 2023/PRNewswire/-- Die Royal Canadian Mint gedenkt dem No. 2 Construction Battalion,der ersten und einzigen rein schwarzen Einheit von Bataillonsstärke in derGeschichte des kanadischen Militärs, mit der Ausgabe 2023 der laufenden Serie"Commemorating Black History". In den ersten Jahren des Ersten Weltkriegsversuchten Hunderte von schwarzen Kanadiern, sich freiwillig für Kanada in denKriegsdienst zu stellen, doch Rassismus hielt viele davon ab, mit ihren weißenLandsleuten auf die ausländischen Schlachtfelder zu ziehen. Im Jahr 1916 botsich durch hartnäckige Lobbyarbeit und die Anfrage der Briten für einArbeiterbataillon die Gelegenheit zur Schaffung einer schwarzen Einheit. No. 2Construction Battalion wurde mit dem Canadian Forestry Corps in den Wäldern vonFrankreich eingesetzt. Es half bei Holzschlag- und Sägearbeiten, einschließlichVerladung und Transport des fertigen Bauholzes per Eisenbahn. Dieses Holz warvon entscheidender Bedeutung für die alliierten Kriegsanstrengungen, um Gräbenauszukleiden, Beobachtungsposten zu unterstützen und für den Flugzeugbau inFrankreich. Einige Bataillonsmitglieder kamen sogar zum Kampfeinsatz und dasBataillon erlitt Verluste beim Einsatz mit anderen Einheiten der CanadianExpeditionary Force. Das Bataillon kehrte Anfang 1919 nach Kanada zurück undwurde 1920 aufgelöst.Nachdem zu dem Thema viel geforscht, geschrieben, erzählt und Fürsprachebetrieben worden war, haben Nachfahren von Mitgliedern des No. 2 ConstructionBattalion und ihre Verbündeten erfolgreich für eine formelle Entschuldigung fürden Rassismus und die Diskriminierung gekämpft, die Mitgliedern des Bataillonswiderfahren war. Am 9. Juli 2022 sprachen der kanadische Premierminister JustinTrudeau und die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand dieseEntschuldigung vor einer Versammlung von Nachkommen in Truro, Nova Scotia, aus.Anlässlich des jährlich stattfindenden Black History Month soll mit der20-Dollar-Silbermünze 2023 - Commemorating Black History der Einsatz und dieAufopferung der stolzen Mitglieder des No. 2 Construction Battalion gewürdigtwerden. Die Münze ist ab heute erhältlich."Als der Erste Weltkrieg ausbrach, fühlten sich viele schwarze Männer berufen,ihrem Land zu dienen. Viele wurden aufgrund von Rassismus gegen Schwarzeabgelehnt. Nach jahrelangem Lobbying wurde 1916 das No. 2 Construction Battaliongenehmigt", sagte Russell Grosse, Executive Director des Black Cultural Centre