Pinduoduo markierte noch Anfang 2021 ein stolzes Verlaufshoch bei 212,60 US-Dollar, nach dem rasanten Anstieg kam es zu einem ebenso schnellen Ausverkauf zunächst in den Bereich von 75,00 US-Dollar, bis März letzten Jahres sogar auf 23,21 US-Dollar und somit das mittlere Kursniveau aus dem Jahr 2019. Dort konnte anschließend über die nächsten Monate hinweg eine inverse SKS-Formation etabliert und durch den Sprung über 73,00 US-Dollar Ende November 2022 auch aktiviert werden. Zwar wurde das hierdurch freigesetzte Kaufsignal weitestgehend auch umgesetzt, allerdings noch nicht vollständig. Das birgt weitere Anstiegschancen, nachdem die Aktie einen regelkonform Pullback abgeschlossen hat.

Kaufsignal weiter aktiv

Kurzfristig sollten sich Investoren auf Abschläge zurück auf 88,44 und darunter sogar die Nackenlinie verlaufend um 73,00 US-Dollar einstellen. Spätestens an dieser Stelle sollte eine Wiederaufnahme des durch die inverse SKS-Formation etablierten Kaufsignals gelingen, Kursgewinne an rund 100,00 US-Dollar und darüber 109,79 US-Dollar würden dann vorstellbar. Eine überschießende Welle könnte sogar an rund 125,00 US-Dollar heranreichen, ehe längere Gewinnmitnahmen einsetzen. Ein unmittelbarer Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs von 106,38 US-Dollar würde dagegen die genannten Ziele für Pinduoduo früher in den Fokus rücken.