Einigung der Familienstämme ALDI Nord

Essen (ots) - Die Familienstämme der Unternehmensgruppe ALDI Nord haben sich

heute in einer Vereinbarung unter Beteiligung der Familienstiftungen auf die

Beilegung der zwischen ihnen bestehenden langjährigen Meinungsverschiedenheiten

und Rechtsstreitigkeiten geeinigt.



Die Unternehmensgruppe ALDI Nord soll nach dem Willen der Familienstämme und der

Stiftungen in den nächsten Monaten reorganisiert werden und unter einer

einheitlichen Holding-Gesellschaft in der Form einer Stiftung & Co. KG

zusammengefasst werden.