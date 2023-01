mlean(R) beschafft 3 Mio. Euro, um das Wachstum mit Connected Worker Software zu beschleunigen

Valladolid, Spanien / Accesswire / 31. Januar 2023 / mlean, ein führendes spanisches Unternehmen für Software zur kontinuierlichen Optimierung in der Fertigungsindustrie, hat heute bekannt gegeben, dass es im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung 3 Millionen Euro erhalten hat. Das Unternehmen setzt seinen Expansionskurs in Europa fort und genießt weiterhin das Vertrauen von Caixa Capital Risc und anderen Investoren, nachdem es in den letzten zwei Jahren positive Zahlen geschrieben hat. Ziel des Unternehmens ist es, relevante Anwendungen auf den Markt zu bringen, mit denen Fabriken durch die Einbindung der Mitarbeiter in industrielle Prozesse in nachhaltige Umgebungen verwandelt werden.

mlean wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Valladolid, Spanien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Web- und Mobilprodukten an, die von der Implementierung von Unternehmenszielen bis hin zum Management von Produktionsabläufen reichen. Das mlean Production System, eines der komplettesten Systeme auf dem Markt, hat sich darauf konzentriert, das Wissen von Tausenden von Mitarbeitern am Fließband zu bündeln, um Fertigungsprozesse an einem einzigen digitalen Punkt zu verbessern.

Mit dieser Finanzierung plant mlean eine Verdoppelung seiner Mitarbeiterzahl, um seine internationalen Aktivitäten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Portugal und der lateinamerikanischen Region auszubauen. Diese Aufstockung der Belegschaft wird bestehende und neue Kunden in mehr als 30 Ländern unterstützen. mlean beabsichtigt, weiterhin in Forschung und Entwicklung zu investieren, um neue Produktfunktionen hinzuzufügen und KI mit Data Science auf die Arbeitsabläufe der Kunden anzuwenden. Das Unternehmen legt besonderes Augenmerk auf die Datenerfassung und die Nutzergemeinschaft, um die richtigen Erkenntnisse für seine Kunden zu gewinnen und so die Zukunft der Fertigung zu verändern.

„Die Automatisierung in der Industrie ist seit Jahren der erste Punkt auf der Unternehmensagenda. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten müssen wir das Kapital, das wir bereits haben, nämlich die Menschen, stärken, um das gewünschte Produktivitätsniveau zu erreichen.“, Der CEO von mlean, Roberto Delgado, erklärt: „mlean konzentriert sich darauf, das Wissen der Menschen zu sammeln, die sich derzeit in hochkomplexen Umgebungen bewegen. Darüber hinaus stellen wir mit dieser Investition in KI und Data Science sicher, dass wir für unsere Kunden einen sehr großen Beitrag zur Steigerung der digitalen Effizienz in Echtzeit leisten“, ergänzt Delgado.