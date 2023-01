AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Solidaritätszuschlag:

"Tatsächlich liegt die Verantwortung gar nicht bei den Gerichten. SPD, Grüne und FDP haben eine politische Lösung des Streits in der Hand. Die Liberalen wollen die Steuer schon lange abgeschafft wissen, Grüne und SPD indes ziehen nicht mit - die Ampel ist hier so weit auseinander, dass es der Solidaritätszuschlag nicht einmal als Arbeitsauftrag in den Koalitionsvertrag schaffte. Ein Blick zurück nährt den Verdacht, dass es um politische Machtspiele und Taktiererei geht."/yyzz/DP/ngu