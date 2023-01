Minister Habeck besucht Windkraftanlagenhersteller in Cuxhaven

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) besichtigt am Dienstag (11.00 Uhr) eine Fertigungshalle des Windkraftanlagenherstellers Siemens Gamesa in Cuxhaven. Das dortige Werk wurde 2018 offiziell eröffnet, nachdem die Produktion bereits im Sommer 2017 gestartet war. An dem Standort an der Elbmündung werden Hochleistungsturbinen für Windkraftanlagen auf See hergestellt. Die über 350 Tonnen schweren Turbinen können von dort direkt zu den Windparks verschifft werden.

Siemens Gamesa-Chef Jochen Eickholt wird den Minister durch das Werk führen. Die Bundesregierung will bis 2030 einen Ausbau der Windkraft auf See auf 30 Gigawatt erreichen. Derzeit sind es erst gut 8 Gigawatt./jbi/DP/ngu

