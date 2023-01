Lula will schnellen Abschluss des EU-Mercosur-Abkommens

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will beim Freihandelsabkommen zwischen dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und der Europäischen Union rasch zu einem Abschluss kommen. "Wir werden mit Argentinien sehr hart arbeiten, um dieses Abkommen bis zum Ende des ersten Semesters abzuschließen", sagte Lula in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der brasilianischen Hauptstadt Brasília am Montag (Ortszeit).

"Aber wir müssen etwas ändern", sagte Lula weiter. "Wir werden versuchen, den Europäern zu zeigen, wie flexibel wir sind. Und wir wollen, dass die Europäer uns zeigen, wie flexibel sie sind." Scholz betonte das Interesse beider Weltregionen an dem Abkommen. "Beide wollen einen schnellen Fortschritt in dieser Sache", sagte er.