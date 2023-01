BIT WIRD "FIAT-ZU-KRYPTO"-ZUGANGSWEG UND IN USDC BEGLICHENE PRODUKTE VON CIRCLE VERWENDEN

- BIT wird Circle-APIs (https://www.circle.com/en/developers) einsetzen, um

Fiat-Geld auf USD-Konten bei BIT zu übertragen

- USDC kann 1:1 als Trading-Marge für Produkt mit USD-Marge bei BIT verwendet

werden.

- Um eine größere Akzeptanz von USDC zu unterstützen, bietet BIT Trading-Paare

mit USD-Marge für Spot-, Futures- und Optionsmärkte an, die mit seinem

USD-Basket-Programm betrieben werden, das nun USDC unterstützt.



BIT, eine professionelle Kryptowährungsbörse, arbeitet mit Circle Internet

Financial (Circle), einem globalen Finanztechnologieunternehmen und Emittenten

von USD Coin (USDC) und Euro Coin (EUROC) zusammen, um mehr Zugang und Adoption

von USDC mit Fiat-Mitteln sowie in USD/USDC beglichenen Produkten zu fördern und

das Wachstum von BIT als zentrale Anlaufstelle für das Krypto-Trading von

privaten und institutionellen Tradern voranzubringen.