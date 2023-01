Paris - In Frankreich wird es heute wieder Streiks und Proteste gegen die geplante Rentenreform der Regierung geben. Gestreikt werden soll etwa bei der Bahn, im Energiebereich und in Schulen. Auch Fluglotsen wollen ihre Arbeit niederlegen. 11 000 Polizisten und Gendarmen sind für den Protest mobilisiert worden. An einem ersten Aktionstag vor etwa zwei Wochen beteiligten sich nach Angaben des Innenministeriums landesweit mehr als 1,1 Millionen Menschen. Hintergrund sind die Pläne der französischen Regierung, das reguläre Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anzuheben./n1/DP/zb

Düsseldorf - Nach zwei Festnahmen wegen Terrorverdachts in Castrop-Rauxel ist einer der beiden Männer wieder auf freiem Fuß. Laut Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft sieht das Amtsgericht Dortmund derzeit keinen dringenden Tatverdacht gegen einen der beiden Iraner und hat den Haftbefehl gegen den 32-Jährigen aufgehoben. Es werde aber weiter ermittelt. Die Männer waren vor gut drei Wochen festgenommen worden. Die Ermittler werfen ihnen vor, sie hätten versucht, an Cyanid und Rizin zu kommen, um Menschen zu ermorden.

Washington - Die USA werden der Ukraine nach Aussage von Präsident Joe Biden keine F-16-Kampfjets liefern. Auf die Frage einer Reporterin: "Werden die USA der Ukraine F-16 zur Verfügung stellen?", antwortete Biden mit "Nein". Bislang hatte es geheißen, dass die US-Regierung kein bestimmtes Waffensystem ausgeschlossen habe und die Unterstützung nach dem ausrichte, was die Ukraine brauche. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte nach der Zusage von Leopard-2-Kampfpanzern in der vergangenen Woche eine Lieferung von Kampfjets ausgeschlossen.

Brasília - Nach dem Machtwechsel in Brasilien will Bundeskanzler Olaf Scholz ein neues Kapitel in den Beziehungen zum größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas aufschlagen. "Wir freuen uns alle, dass Brasilien zurück auf der Weltbühne ist", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in Brasília. Er freue sich nun auf eine gute und lange Zusammenarbeit. Lula hat sich zur Bekämpfung des Klimawandels bekannt und will dafür die Abholzung des Regenwaldes bremsen.

