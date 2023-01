Vancouver, Kanada, 30. Januar 2023 – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das "Unternehmen“ oder "Rock Tech") meldet sehr positive neue Ergebnisse seines Prospektions- und Explorationsprogramms, das auch drei neue Spodumen-Pegmatit-Vorkommen identifiziert hat. Das Bohrprogramm wurde im Sommer 2022 auf dem gänzlich unternehmenseigenen Gebiet des Georgia Lake Lithium Projekts im Thunder Bay Mining District in Ontario (das „Georgia Lake Projekt" oder „Georgia Lake“) abgeschlossen.

Rock Tech ist über die positiven Untersuchungsergebnisse von Aufschlussproben, die in Georgia Lake entnommen wurden, hoch erfreut. Die Proben wurden im Rahmen einer umfangreichen Prospektion und Exploration zwischen Juli und September 2022 gesammelt. Das Programm umfasste die Aufsuchung und Kartierung von Spodumen haltigen Pegmatiten in Bereichen, die sich sowohl in der Nähe von bekannten Lagerstätten als auch in wenig erkundeten Gebieten auf dem Grundstück Georgia Lake befinden. Das Georgia Lake Projekt, das sich zwischen Nipigon und Beardmore im kanadischen Ontario befindet, umfasst 1.042 Hektar an Verleihungen (mineral leases) und 5.686 Hektar an Mutungen (mineral claims).

Drei neue Vorkommen konnten durch die Untersuchungsergebnisse identifiziert werden. Sie werden als Line 20, Camp 38 und Conway East geführt (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1 unten für die Standorte und Untersuchungsergebnisse der einzelnen Proben). Weitere Schürfe und Bohrungen werden durchgeführt, um die Spodumen-Pegmatit-Lagerstätten genauer zu bestimmen. Dabei wird für Line 20 und Camp 38 eine Strichlinie von rund 100 Metern Länge angenommen, für Conway East bis zu 500 Metern. Rock Tech plant, im Sommer 2023 ein Schurfprogramm durchzuführen, um die positiven Untersuchungsergebnisse weiter zu verfolgen.

Robert MacDonald, General Manager des Georgia Lake Projekts äußerte sich erfreut: „Rock Tech ist mit den Ergebnissen des Explorationsprogramms aus dem Sommer sehr zufrieden und wir sind vom Potenzial Georgia Lakes überzeugt. Deshalb planen wir derzeit unser Explorationsprogramm 2023, um die vielversprechenden Ergebnisse weiter zu verfolgen."

ANHÄNGE

KARTE 1 | Die Karte zeigt die Beprobungen und Ergebnisse Rock Techs Prospektions- und Explorationsprogramms aus dem Sommer 2022 in Georgia Lake. Die dunkelgrauen Einfärbungen zeigen die Umrisse des geplanten Tagebaus, die im Rahmen der Vormachbarkeitsstudie (Prefeasibility Study) von AMC Consulting (Canada) Ltd. in Q4/2022 fertig gestellt wurden.