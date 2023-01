Zahlreiche Störungen in der IT-Lieferkette werden befürchtet. Dennoch bewerten 47 % der IT-Führungskräfte immer noch nicht regelmäßig die Zukunftsfähigkeit geschäftskritischer IT-Lieferanten

Als größte zu erwartende Störfaktoren für die IT-Lieferkette werden die mangelnde Verfügbarkeit von Qualifikationen/Talenten und ein übermäßiger Kostenanstieg angesehen. Angemessene Investitionen als Reaktion darauf haben jedoch nur geringe Priorität.

LONDON, 31. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Coeus Consulting, ein Unternehmen von Wavestone, hat heute eine Studie veröffentlicht. Diese zeigt, dass CIOs und IT-Leiter nicht die Möglichkeiten nutzen, ihr Unternehmen auch bei anhaltenden Störungen funktionsfähig zu halten. In der Studie wurden 240 IT-Führungskräfte großer Unternehmen befragt, vorwiegend im Vereinigten Königreich und in Deutschland. Obwohl IT-Lieferanten häufig versagen, bewerten nur 53 % der IT-Führungskräfte regelmäßig die Zukunftsfähigkeit geschäftskritischer IT-Lieferanten anhand von Schlüsselkriterien. Darüber hinaus richten nur wenige ihre Investitionen so aus, dass sie das Unternehmen vor den wahrscheinlichsten und folgenschwersten Störungen schützen: Verfügbarkeit von Fachkräften (61 %) und übermäßige Kostensteigerungen (64 %).