Vorläufige Geschäftszahlen für 2022 / KSB verkündet hervorragendes Geschäftsjahr 2022

- Auftragseingang 18,7 % über Vorjahr

- Umsatz 9,8 % über Vorjahr

- Ergebnis-Rendite (EBIT) über Vorjahr



Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB setzt den sehr guten Geschäftsverlauf auch im vierten Quartal fort und schließt das Geschäftsjahr mit einem deutlichen Plus bei Auftragseingang, Umsatz und EBIT ab. Die Erwartung für den Auftragseingang wurde bereits im Oktober nach oben angepasst. Die noch vorläufigen Kennzahlen für Umsatz und EBIT liegen am oberen Rand der Prognose. Wesentliche Treiber für diese Steigerung waren Großaufträge im Marktbereich Energie sowie die generell hohe Kundennachfrage in den Regionen Amerika und Asien / Pazifik.