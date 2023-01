Konsumerlebnis Metaverse (FOTO)

Frankfurt (ots) - Das Metaverse wird die Zukunft von Retail-Unternehmen

erheblich mitbestimmen, so die neue Studie von BearingPoint und IIHD Institut



Facebook, Nike, Gucci und viele andere Unternehmen nutzen zur Digitalisierung

ihrer Geschäftsmodelle bereits virtuelle Welten, das sogenannte Metaverse. Um

dort Geld zu verdienen, setzt eine gut gelungene Experience Economy dabei auf

die Kraft der "Immersion". Das erfordert jedoch hohe Investitionen und ein

Umdenken von Handels- und Herstellerunternehmen. Die Management- und

Technologieberatung BearingPoint und das IIHD Institut untersuchen in ihrer

neuesten Studie, wie sich das Metaverse auf das Einkaufsverhalten von

Konsument:innen und die Unternehmensstrategie von Handels- und

Konsumgüterunternehmen auswirkt.





Willkommen in der Experience Economy: Metaverse verändert KundenverhaltenSchon lange lassen sich Wettbewerbsvorteile nicht mehr nur durch die Herstellungeines Produktes oder die Bereitstellung von Services aufbauen. Vielmehr geht esimmer stärker darum, ein Erlebnis zu inszenieren. Das Metaverse schafft für diedigitalen Besucher:innen eine Umgebung, die die reale Welt im besten Fallvergessen und stattdessen ins Virtuelle eintauchen lässt. Dass dieser Effekt der"Immersion" Einfluss auf das Verhalten von Konsument:innen hat, scheint in derWirtschafts- und Technologiewelt unisono akzeptiert.Entsprechend wird das transformierende Potenzial des Metaverse, nämlich wieHersteller Produkte vertreiben, mit Verbraucher:innen kommunizieren und wie sichErlebnisse statt Produkte oder Services monetarisieren lassen, als riesigeingeschätzt. Laut einer aktuellen Untersuchung von JP Morgan gebenKonsument:innen weltweit schon heute mehr als 54 Milliarden US-Dollar fürdigitale Güter wie Kleidung oder Ausrüstung für Computer-gesteuerte Figuren(sogenannte Avatare) aus - mehr als doppelt so viel wie z. B. für digitaleMusik.Das Internet, so wie wir es bisher kennen, entspricht einer unzusammenhängendenSammlung von Webseiten und Anwendungen - geschaffen um statische Daten wie z. B.Dokumente auszutauschen. Es ist weniger gut geeignet, um in Echtzeit aninteraktiven Erlebnissen teilzuhaben, gerade bei einer Vielzahl vonAnwender:innen. Genau das aber verspricht die nächste Evolutionsstufe desInternets. So will das Web3 die Art und Weise, wie wir das Internet nutzen,demokratisieren, indem es die großen Plattformen wie Google , Amazon oderFacebook ersetzt und deren Einfluss auf das Internet reduziert. Eine dezentraleDatenhaltung soll dabei verhindern, dass ein paar Unternehmen das Internet unddie Metaverse kontrollieren.