Aldo Boitano ist CEO und einer der beiden Gründer von CleanTech Lithium. Der Ingenieur ist bereits seit 25 Jahren als Manager und Unternehmer in Chile und den USA und als Unternehmer aktiv. CleanTech Lithium entwickelt drei Lithium-Projekte im Norden Chiles. Für das fortgeschrittenste Projekt – Laguna Verde – hat das Unternehmen nun die erste Scoping-Studie vorgelegt. Die Aktien von CleanTech Lithium werden in London und Frankfurt gehandelt. Das UK Investor Magazin zeichnete es als bestes IPO an der AIM 2022 aus.

Beschreiben Sie unseren Lesern doch erst einmal, was eine Scoping Studie ist?

Es ist eine erste, initiale Wirtschaftlichkeitsstudie, einer PEA entsprechend. Die Scoping Studie gibt Informationen zur Technologie, die benötigten Ressourcen, die Kosten der Produktion und der Verarbeitungsanlage. Diese Studie hilft uns, den Investoren und der Branche, um die Größe des Projekts einzuschätzen. Dabei geht es aber auch um potenzielle Einnahmen, Steuerzahlungen oder die Energie- und Wasserzufuhr. Für unser zweites Projekt Fransisco Basin werden wir ebenfalls eine Scoping Study erarbeiten lassen. Dieses Vorkommen gilt als mindestens genauso groß wie Laguna Verde.

Welche Kosten sind den für einen möglichen Produktionsstart auf Laguna Verde zu tragen?

Das Capex, also die Investitionskosten, beträgt 383,6 Mio. US-Dollar. Dabei haben wir darauf geachtet, dass die Aktionäre möglichst wenig verwässert werden. Wie in der Mining-Branche üblich werden wir mit Fremdkapital und strategischen Partnern arbeiten. Dabei haben wir gute Wirtschaftlichkeitskennzahlen zu bieten. So beträgt die Relation zwischen dem Net Present Value (NPV, Nettoinventarwert) und dem Capex sehr gute 4 zu 1. Außerdem haben wir die Studie mit sehr konservativen Annahmen erstellen lassen. Als Preis für unser Lithiumkarbonat wurde nur etwa ein Drittel des aktuellen Marktpreises unterstellt. Das lässt viel Raum bei den Kosten wie den Gewinnen. Zudem haben wir eine Jahresproduktion von 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat angenommen. Dabei haben wir noch die Möglichkeit, die Ressource deutlich zu vergrößern und die Produktion zu erhöhen. Hier besteht also noch viel Potenzial nach oben.