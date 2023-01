JEFFERIES stuft UBS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Franken belassen. Auf den ersten Blick sei das vierte Quartal durchwachsen gewesen, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Nettogewinn habe die Erwartungen leicht übertroffen, dies aber vor allem wegen Sondereffekten. Auf bereinigter Basis liege das Ergebnis nur im Rahmen der Konsensschätzungen. Für 2023 angekündigte Aktienrückkäufe seien aber höher als erwartet./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 01:51 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 01:51 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 19,26EUR gehandelt.