Mit Cloud-Lösungen gegen Cyberkriminalität - 5 Vorteile, die eine Cloud für die IT-Infrastruktur von Unternehmen zu bieten hat (FOTO)

Eschborn (ots) - Ob Phishing-Attacken, DDoS-Angriffe oder Veröffentlichung

sensibler Daten - die allgegenwärtige Digitalisierung hat für Unternehmen aller

Branchen auch zahlreiche Bedrohungen hervorgebracht. Zur Sicherung ihrer Daten

bedienen sich viele Firmen daher heute zunehmend der Dienste von

Cloud-Anbietern.



"Derzeit fragen mich viele Unternehmer, ob sie mit der Cloud mehr Sicherheit für

ihren Betrieb erreichen können. Mit ihren vielseitigen Möglichkeiten im Bereich

der IT-Security ist die Cloud-Lösung tatsächlich eine gute Option für

Unternehmen", sagt Cloud Consultant Paul Niebler von Pexon Consulting GmbH. Der

IT-Berater ist für die strategische Planung und Entwicklung digitaler Systeme

zuständig und kennt daher die zahlreichen Stärken der Cloud für Unternehmen

genau. In diesem Beitrag stellt er die fünf größten Vorteile vor, die eine

Datenspeicherung in der Cloud für die Unternehmen haben kann.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Cloud bringt mehr SicherheitAnders als ihre Kunden können sich die Cloud-Anbieter ganz auf das ThemaCybersecurity konzentrieren, schließlich ist sie ein Kernbestandteil ihresGeschäftsmodells. Daher beschränken sich die Cloud-Anbieter Google Cloud, Azureoder AWS keineswegs auf die Speicherung von Daten für Unternehmen, sondernsorgen mit ganzen Abteilungen von IT-Experten für die Sicherung gegen externeAngriffe.Da Unternehmen selten über eigene Spezialisten für die Cyberabwehr verfügen,gewinnen sie durch die Cloud also auch ein hohes Maß an Sicherheit für ihreInfrastruktur. Da die Anbieter zudem regelmäßig von unabhängigen Gutachtern imHinblick auf ihre Sicherheits- und Datenschutzstandards geprüft werden, könnensich Unternehmen mit einer Cloud-Lösung auf die sichere Speicherung ihrer Datenverlassen.Die Cloud-Anbieter können Built-in Security Tools nutzenAußerdem stehen den Cloud-Anbietern spezielle Tools zur Verfügung, von denenihre Kunden im Zweifel noch nie etwas gehört haben. So arbeiten sie unteranderem mit Built-in Security Tools wie Penetrationstests, Network IntrusionDetection und RBAC, Role Based Access Control. Dadurch können die AnbieterAngriffe auf die digitale Infrastruktur frühzeitig erkennen und schon im Ansatzunterbinden. Um die Daten und die Kommunikation ihrer Kunden zu schützen, kommenin der Cloud zusätzlich auch vorkonfigurierte Verschlüsselungen undBerechtigungsabfragen zum Einsatz.Zu physischer Sicherheit mit der CloudBei allen Gefahren aus dem Cyberspace denken viele Unternehmen gar nicht an dieSicherheit ihrer physischen Infrastruktur in Form von Desktop-PCs und Notebooks.