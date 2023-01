Elektromobilität / Nickel, Kobalt, Kupfer und Seltene Erden Aus Europa für Europa / Eurobattery Minerals beginnt in Finnland mit dem Abbau von Batteriemineralen

Berlin (ots) - Europa braucht Batterien, wenn es die Elektromobilität

voranbringen will. Und die Produktion von Batterien erfordert Rohstoffe wie

Nickel, Kupfer, Kobalt oder Seltene Erden. Diese Rohstoffe müssen heute teuer

importiert werden aus Staaten, die häufig den Umweltschutz sowie Arbeits- und

Menschenrechte missachten. Das muss nicht sein.



Die meisten Minerale für die Batterieproduktion schlummern in europäischen

Böden. Gerade wurde in Schweden das größte Vorkommen an Seltenen Erden auf

europäischem Boden entdeckt. Es gibt weitere Bodenschätze, die gehoben werden

wollen - mittels eines modernen, minimal-invasiven Bergbaus. Genau den betreibt

das schwedische Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals (https://eurobatterymine

rals.com/de/?gclid=CjwKCAiAh9qdBhAOEiwAvxIok6BSDkbUDsOonW2z5PmO2HWBVfAHTt_5wFVgH

wnG1rI0z-4Ofk8pTBoCrTMQAvD_BwE) . Die Firma plant den Abbau von Nickel, Kupfer

und Kobalt ab 2024 in Finnland. Im Jahr 2025 werden im finnischen Hautalampi

abgebaute Minerale planmäßig auf den Markt gebracht und ein Erlös von etwa 25

Millionen Euro erwartet (https://eurobatteryminerals.com/de/srh-alsterresearch-n

immt-coverage-von-eurobattery-minerals-ab-auf/?utm_source=some&utm_medium=some&u

tm_campaign=research_report) , davon 11 Millionen Euro aus dem Verkauf von

Nickel und 8,86 Millionen Euro aus dem Verkauf von Kobalt. Eurobattery geht

davon aus, die Mine 25 bis 30 Jahre lang zu betreiben und bereits im Jahr 2029

einen Gewinn von 61,5 Millionen Euro zu erwirtschaften.