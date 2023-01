Patrick Schenzler neuer Direktor PKW für Ford (FOTO)

Köln (ots) - Patrick Schenzler (49) übernimmt ab dem 1. Februar 2023 die Leitungdes Bereichs PKW in der Ford DACH Organisation für Deutschland, Österreich unddie Schweiz. Er ist damit für den Vertrieb der aktuellen Produktpalette sowiefür die Markteinführung der neuen Fahrzeuge in der DACH Region verantwortlich.Allein in diesem Jahr kommen fünf neue PKW-Modelle von Ford auf den Markt.Schenzler folgt auf Stefan Wieber (58), der zum 1. Februar 2023 in die FordEuropa-Zentrale wechselt.Schenzler leitete zuletzt den Bereich Händlerbeziehung und HandelstransformationFord DACH. Der Diplom-Kaufmann tritt nun an, den PKW-Vertrieb sowie diePositionierung der Marke Ford in Richtung "Adventurous Spirit - Lust amAbenteuer" zu etablieren. Zuvor verantwortete er verschiedene Bereiche innerhalbvon Marketing & Verkauf, unter anderem als Verkaufsdirektor für die DACH Regionund als Leiter der Verkaufsplanung. Von 2016 bis 2018 leitete Patrick Schenzlervon London aus die europaweite Markteinführung der "FordPass"-App für FordKunden.Schenzler studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln undstartete im Februar 2000 seine berufliche Laufbahn bei der Ford-Werke GmbH alsTrainee im Bereich Marketing & Vertrieb. Er wurde 1973 in Köln geboren, istverheiratet und hat drei Kinder.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung imJahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com .Pressekontakt:Kontakt: Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504mailto:umundolf@ford.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/5429280OTS: Ford-Werke GmbH