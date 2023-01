So habe der Nettogewinn im vergangenen Jahr 17 Milliarden Yuan (2,5 Milliarden US-Dollar) erreicht, wie aus einem Bericht an die Shenzhen Stock Exchange hervorgeht. Das entspricht einem Anstieg von 458 Prozent gegenüber 2021. Der Gewinn fällt damit viel höher aus als von Analysten geschätzt, die im Durchschnitt einen Nettogewinn von 13,2 Milliarden Yuan prognostizierten.

"Das Unternehmen hat den Schock eines komplexen und herausfordernden externen Umfelds und eine Reihe unerwarteter Faktoren überwunden, um ein so starkes Wachstum des Absatzes von Fahrzeugen mit neuer Energie im Vergleich zum Vorjahr zu erzielen", heißt es in dem eingereichten Bericht.

BYD hat im Jahr 2022 1,86 Millionen neue Elektrofahrzeuge verkauft – mehr als in den vier Jahren zuvor zusammen. Damit nimmt der chinesische Autobauer beim Absatz von Elektrofahrzeugen weltweit die Führungsposition ein. Das Unternehmen produziert Schlüsselkomponenten wie Batterien und Halbleiter selbst. So konnten einige der Lieferkettenunterbrechungen vermieden werden. Für dieses Jahr rechnet BYD mit einem weiteren Anstieg der Verkäufe. Der Einstieg in die Herstellung und den Verkauf von Luxusautos soll das Gewinnwachstum weiter steigern.

Die in Hongkong gelisteten BYD-Aktien notieren Dienstagmittag bis zu vier Prozent höher. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 23,5 Prozent hinzugewonnen.

Wir Anleger suchen nach starken Aktien, die den derzeit unsicheren Märkten trotzen. Im Idealfall sind diese auch noch günstig zu haben! Aber welche Titel erfüllen diese Voraussetzungen? Börsenprofi Lars Wißler hat für Sie in einem neuen Report fünf Top-Werte herausgesucht. Hier kostenlos anfordern!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion