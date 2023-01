Maya Marescotti neue Geschäftsführerin beim Schmerzspezialisten Grünenthal in der Schweiz (FOTO)

Mitlödi (ots) - Die Grünenthal Pharma AG in der Schweiz hat eine neue Leitung: Maya Marescotti ist seit Januar 2023 Country Managerin der Schweizer Vertriebseinheit des in Deutschland gegründeten forschenden Pharmaunternehmens.

Marescotti ist seit rund anderthalb Jahren für Grünenthal tätig und hatte bislang eine globale Funktion in der Konzernzentrale inne. Sie verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Gesundheitsbranche in verschiedenen Marketing-Positionen auf lokaler und globaler Ebene. Die studierte Biochemikerin mit anschliessendem Masterabschluss im Bereich Internationales Gesundheitsmanagement hat italienische und indische Wurzeln, ist in Italien und in der Schweiz aufgewachsen und hat über ein Jahrzehnt in Grossbritannien gelebt. Mit diesem Hintergrund bringt sie neben ihrer breiten Erfahrung im Bereich Marketing und Strategie auch viel internationaler Expertise in die Arbeit der Schweizer Filiale ein.