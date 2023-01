KfW-Vorstandsvorsitzender Stefan Wintels: Aufbruch in klimafreundliches, digitales und resilientes Deutschland hat begonnen Frankfurt am Main (ots) -

2022 war ein Jahr der großen Herausforderungen. Multiple Krisen haben Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vieles abgefordert. Trotzdem ist der Aufbruch zu einer strukturellen Transformation Deutschlands zu erkennen. Die KfW hat mit ihren Mitteln intensiv dazu beigetragen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Zugleich hat sie mit ihrer Transformationsagenda KfWplus wichtige Schritte auf dem Weg hin zur digitalen Transformations- und Förderbank bereits initiiert.

"Im Zahlenwerk der KfW zeigen sich die großen Herausforderungen, die Deutschland und Europa aktuell zu bewältigen haben. Die KfW hat 2022 ein neues Geschäftsvolumen in Höhe von 166,9 Mrd. EUR auf historischem Höchstwert vorzuweisen. Wir befinden uns in einer besonders herausfordernden Situation, in der die KfW mit allen ihren Mitteln unterstützen kann. Der Aufbruch in ein klimafreundliches, digitales und resilientes Deutschland hat begonnen. Es gibt bereits viele kleine und größere Projekte, die zeigen, dass Deutschland die Energie und die Kraft für diesen Aufbruch hat. Ich blicke deshalb vorsichtig optimistisch in die Zukunft und habe große Zuversicht, dass Deutschland stark genug ist, um sich teilweise neu zu erfinden. Nach dem Ausnahmejahr wird unser Augenmerk darauf liegen, gezielte Unterstützung dort zu leisten, wo der Strukturwandel noch deutlich mehr Schub braucht und wo wir unternehmerisches Handeln sowie die Pläne von Privathaushalten und Kommunen effektiv unterstützen", sagte Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe.