Nach Hochwasserschäden MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel GmbH eröffnet Kliniken neu (FOTO)

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Nachdem sie aufgrund von Hochwasserschäden ihre

Klinik und ihr Diagnostikzentrum zunächst aufgeben musste, eröffnete die MEDICUM

Rhein-Ahr-Eifel GmbH beide Standorte in Bad Neuenahr neu. Das teile der

Geschäftsführer Dr. med. Csaba Losonc mit. Die Neueröffnungen fanden am 16.

Januar 2023 statt.



Geschäftsführer Dr. med. Csaba Losonc: "Übergangsweise mussten wir unsere zweite

Niederlassung in Bad Breisig nutzen, die allerdings viel zu klein für uns sechs

Ärzte war. Auch unsere temporäre Praxis in Sinzig mussten wir schon nach einem

Jahr wieder aufgeben. Daher sind wir umso glücklicher, dass wir unseren neuen

Standort in einer Gründerzeitvilla in Bad Neuenahr präsentieren können."