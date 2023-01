BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will nach den Worten von Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen stärken. Gentiloni sprach am Dienstag in Berlin von einem Industrieplan für den klimafreundlichen Umbau. Die Kommission will voraussichtlich am Mittwoch Vorschläge vorlegen, wie die EU unter anderem auf ein US-Subventionsprogramm antworten will.

Die Kommission arbeite daran, Verfahren zu beschleunigen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Übergang zu klimafreundlichen Technologien und der Digitalisierung, sagte Gentiloni. Der EU gehe es aber nicht um einen Subventionswettlauf mit den USA. Der Inflation Reduction Act der USA sei ein starkes Bekenntnis zu grünen Technologien. Die Folge für die EU aber seien zusätzliche Herausforderungen. Gentiloni sagte weiter, in manchen Bereichen sei die EU zu abhängig von China./hoe/DP/mis