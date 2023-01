Mindray stellt BeneHeart-Defibrillationslösungen der nächsten Generation vor, um das Niveau bei der Wiederbelebung zu heben

„Defibrillatoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von Gesamtmortalität und in Notfällen. Wir glauben, dass wir durch die Verbesserung von Erste-Hilfe-Diagnose- und Behandlungsinstrumenten und die Einführung umfassender Qualitätsverbesserungsprogramme im Rettungswesen sicherstellen können, dass schnelle, korrekte und qualitativ hochwertige medizinische Interventionen durchgeführt werden, um das Leben von Patienten zu retten und ihre Lebensqualität zu verbessern", erklärte Mark Sun, Geschäftsführer von Mindray International PMLS Sales & Marketing.

Die Defibrillatoren der nächsten Generation der BeneHeart-Serie, die auf der Arab Health 2023 in Dubai vorgestellt werden, weisen mehrere Verbesserungen auf, die die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit auf ein neues Niveau heben. Der hochauflösende, kapazitive Großbildschirm unterstützt eine einfache Gestensteuerung zugunsten einer höheren funktionalen Effizienz, wobei für wichtige Funktionen auch weiterhin physische Knöpfe und Tasten zur Verfügung stehen. Die neuen Defibrillatoren wiegen mit Batterie nur 4,2 kg, sind wasser- und staubdicht sowie sturzsicher und können in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +55 °C betrieben werden, was eine dauerhafte Unterstützung in hochintensiven Notfallumgebungen gewährleistet.

Ausgestattet mit den patentierten QShock- und gefilterten EKG-Analysetechnologien, die die Lade- und Unterbrechungszeit für eine schnellere Defibrillation verkürzen, bieten die neuen BeneHeart D60 und D30 ein umfassendes CPR-Auswertungssystem zur Überwachung der CPR-Leistung in Echtzeit, sowohl im Hinblick auf den Ablauf als auch auf die Wirkung, und geben den medizinischen Fachkäften so ein sofortiges Feedback.