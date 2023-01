Stuttgart (ots) - Um auch im neuen Jahr relevant zu bleiben und mit der

zunehmenden Konkurrenz mithalten zu können, sollten sich mittelständische

Unternehmen mit den wechselnden Trends am Markt auseinandersetzen. Und da gibt

es einige Neuerungen in der Welt der Digitalisierung - insbesondere was den

Einsatz von Online-Plattformen wie auch künstlicher Intelligenz betrifft.



"Um neben potenziellen Mitarbeitern auch mögliche Kunden weiterhin gewinnen zu

können, ist dieses Jahr ein verstärkter Fokus auf digitale Prozesse notwendig",

erklärt Robert Kirs. "Viele Unternehmen haben ihre Bewerber- und Kundenreise

mittlerweile teilweise bis komplett digitalisiert. Daran sollten sich auch

mittelständische Unternehmen orientieren."





Der Marketingprofi für mittelständische Unternehmen weiß, welche Trends im neuenJahr von Bedeutung sind und verrät in diesem Artikel, was mittelständischeUnternehmen jetzt beachten sollten, um sich auf lange Sicht zukunftsfähigauszurichten.1. Trend: Die Customer Journey findet digital stattOb Prozessautomatisierung, Online-Meetings oder Marketing über Onlinemedien -klar ist, dass die Digitalisierungsmaßnahmen, die seit Beginn derCorona-Pandemie in vielen Unternehmen verstärkt stattgefunden haben, nicht nurvon temporärer Bedeutung waren, sondern auch heute noch Bestand haben und sogarweiterentwickelt werden: Denn viele Unternehmen haben realisiert, dass siedadurch viel mehr Kunden erreichen können. So können beispielsweise Meetingsonline abgehalten und auch Messen teilweise digital abgebildet werden.Unternehmen, die noch nicht auf den Zug der Digitalisierung aufgesprungen sind,oder das jetzt nur testweise während der großen Pandemie machen, müssenverstehen, dass die Digitalisierung in 2023 noch stärker voranschreiten wird undin vielen anderen Unternehmen bereits jetzt ein absoluter Standard ist. Wer hiernicht am Puls der Zeit bleibt und die Bedeutung der digitalen Möglichkeiteninsbesondere in der Gestaltung der Bewerber- und Kundenreise nicht erkennt, wirdam Markt nicht länger bestehen können.2. Trend: Online-Medien ersetzen zunehmend Live-MessenObwohl im Jahr 2022 wieder viele Messen stattgefunden haben, war die Anzahl derteilnehmenden Unternehmen sehr gering. Denn viele Unternehmen haben im Laufe derZeit gemerkt, dass sie Kunden auch über Onlinemedien gewinnen können. Messenhaben somit nicht mehr die gleiche Wirkung wie zuvor und werden vielmehr nurnoch zur Bestandskundenpflege eingesetzt.Zwar werden Messen immer noch weiterhin existieren - jedoch sind sie eher alsergänzende Maßnahme im Marketing zu betrachten. Insgesamt hat die Teilnahme an