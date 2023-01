Sachverständigenverband BVS Christina Sadler-Berg ist neue Verbandschefin

Berlin (ots) - Der Sachverständigenverband BVS e. V., Berlin, hat erstmals eine

Frau an die Verbandsspitze berufen. Die Bundesdelegiertenversammlung wählte

Christina Sadler-Berg in ihrer Sitzung am Jahresende in Berlin einstimmig zur

neuen Verbandspräsidentin. Die neue BVS-Präsidentin möchte Sachverständige

stärker zu Beratern des Gesetzgebers machen. Das gilt insbesondere für

volkswirtschaftlich und gesellschaftlich bedeutende Themen wie

Ressourcenschonung und Klimaschutz. Zudem sollen mehr Jüngere für das

Sachverständigenwesen gewonnen werden.



Christina Sadler-Berg ist als bisherige Vizepräsidentin im Präsidium des BVS

e.V. seit vielen Jahren mitverantwortlich für die erfolgreiche Führung und

zukunftsbezogene Weichenstellung des Verbands. Die Diplom-Ingenieurin, freie

Architektin sowie öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für

Mauerwerksbau sagt: "Die vor uns liegenden Aufgaben sind herausfordernd. Ich

denke dabei insbesondere an die komplexen Auswirkungen des Klimawandels auf die

Arbeit von Sachverständigen sowie daran, wie wir junge Menschen für eine

berufliche Perspektive im Sachverständigenwesen begeistern können."