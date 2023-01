LexisNexis Risk Solutions ist eines der führenden Unternehmen im Identity Verification Solutions, Q4 2022 Report

Atlanta (ots/PRNewswire) - LexisNexis Risk Solutions erhielt für 17 Kriterien

die höchstmögliche Bewertung



LexisNexis® Risk Solutions wurde in The Forrester Wave(TM): Identity

Verification Solutions, Q4 2022 Report als führendes Unternehmen ausgezeichnet.

Die Ergebnisse des Reports basieren auf einer Bewertung nach 22 Kriterien in

drei Kategorien: Angebot, Strategie und Marktpräsenz.



LexisNexis Risk Solutions erhielt bei 17 der bewerteten Kriterien die

höchstmögliche Bewertung von 5,0 Punkten. Der Forrester Research Report hebt

folgendes hervor: "Mit der Zunahme von Identitätsdiebstählen in allen Branchen

rückt die Identity Verification (IDV) immer mehr in den Mittelpunkt der

digitalen Kundenerfahrung", und "LexisNexis Risk Solutions bietet eine

umfassende IDV-Lösung an".