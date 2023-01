Vorläufige Geschäftszahlen für 2022 / KSB verkündet hervorragendes Geschäftsjahr 2022

Frankenthal (ots) -- Auftragseingang 18,7 % über Vorjahr- Umsatz 9,8 % über Vorjahr- Ergebnis-Rendite (EBIT) über VorjahrDer Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB setzt den sehr gutenGeschäftsverlauf auch im vierten Quartal fort und schließt das Geschäftsjahr miteinem deutlichen Plus bei Auftragseingang, Umsatz und EBIT ab. Die Erwartung fürden Auftragseingang wurde bereits im Oktober nach oben angepasst. Die nochvorläufigen Kennzahlen für Umsatz und EBIT liegen am oberen Rand der Prognose.Wesentliche Treiber für diese Steigerung waren Großaufträge im MarktbereichEnergie sowie die generell hohe Kundennachfrage in den Regionen Amerika undAsien / Pazifik.Im Geschäftsjahr 2022 hat KSB den Auftragseingang um 18,7 % (+ 450 Mio. EUR) auf2.862 Mio. EURdeutlich gesteigert . Auch das traditionell schwächere vierteQuartal schließt mit einem Auftragseingang von 613 Mio. EUR um + 5,6 % (+ 33Mio. EUR) über dem Vorjahreszeitraum ab.Der Umsatz ist im Geschäftsjahr um 9,8 % (+ 230 Mio. EUR) auf 2.573 Mio. EURgestiegen. Im letzten Quartal des Geschäftsjahres wurde das umsatzstarke dritteQuartal nochmals übertroffen: Mit einem Umsatz von 749 Mio. EUR liegt es 17,5 %(+ 111 Mio. EUR) über der Vorjahres-Vergleichsperiode. Die Segmente Pumpen,Armaturen und KSB SupremeServ haben mit jeweils + 18,5 %, + 8,2 % und + 19,5 %Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum zum Quartalsumsatz beigetragen. DieProduktionsausfälle aufgrund des Cyber-Angriffs, des Lockdowns in China und desHagelschadens im KSB-Werk im französischen La Roche-Chalais wurden weitgehendkompensiert. Gleichzeitig stellten die Folgen des russischen Angriffskrieges aufdie Ukraine - unsichere Beschaffungsmärkte und Logistikketten sowie massivePreissteigerungen bei Zulieferteilen und Energie - Herausforderungen für dasUnternehmen dar.Im größten Segment Pumpen haben die Marktbereiche Bergbau, Allgemeine Industrieund Wasser am stärksten zum Umsatzwachstum im Geschäftsjahr beigetragen. Einzigder Umsatz im Marktbereich Energie blieb unter dem Vorjahresniveau, was unteranderem auf den Lockdown in China sowie auf Russland-Sanktionen zurückzuführenist.Die gute Umsatzentwicklung hat sich vor allem in der zweiten Jahreshälftepositiv auf das Ergebnis ausgewirkt, welches sich am oberen Rand der Prognosebewegt."Im Jahres-Endspurt sind die KSB-Mitarbeiter weltweit buchstäblich dieExtrameile gelaufen. So ist es uns als Team gelungen, die Ziele für dasGeschäftsjahr 2022 trotz der Vielzahl widrigerRahmenbedingungen zu erreichen", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher derGeschäftsleitung. "Ich bin sehr stolz darauf, dass wir das Unternehmen erneut imSinne der Anteilseigner und Mitarbeiter weiterentwickeln konnten und dienachhaltige Steigerung der Rendite fortgesetzt haben."KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. DerKonzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenenVertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünfKontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 mit rund 15.700Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2,6 Mrd. EUR erzielt.Pressekontakt:Sonja AyasseTel + 49 6233 86-3118Mobil +49 151 22953838mailto:sonja.ayasse@ksb.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/5429370OTS: KSB SE & Co. KGaAISIN: DE0006292006

Die KSB Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 459EUR gehandelt.