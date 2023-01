WARBURG RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe einen größeren Rahmenvertrag mit einem Bestandskunden vermeldet, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die in zwei Wochen erwarteten Jahres-Eckdaten 2022 geht der Experte ungebrochen davon aus, dass das obere Ende der Unternehmensumsatzprognose erreicht wird./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 28,42EUR gehandelt.