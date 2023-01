Der Goldpreis hat das Jahr 2023 mit einem extrem starken Run begonnen und viele Marktbeobachter gehen davon aus, dass ein weiterer Anstieg in Richtung der Marke von 2.000 USD pro Unze nach einer Konsolidierungsphase dieses Jahr möglich ist. Ein Unternehmen, das mit seinen Vorzeigeprojekten in den US-Bundesstaaten Nevada und Idaho von dieser Entwicklung profitieren will, ist die kanadische Nevgold Corp. (WKN A3CTE1 / TSXV NAU), deren erklärtes Ziel es ist, bis zum zweiten Halbjahr 2023 Ressourcen von rund 3 Mio. Unzen Gold nachgewiesen zu haben!

Das will Nevgold erreichen, indem man die historischen Ressourcen auf den Projekten Limousine Butte (Nevada) und Nutmeg Mountain (Idaho) durch aggressive Bohrprogramme steigert – und die Bohrer drehen sich bereits!

Den Anfang nämlich hat bereits Nutmeg Mountain gemacht, eine Liegenschaft, die Nevgold erst im Sommer letzten Jahres von GoldMining erwarb. Auf dem Projekt, das über historische Ressourcen von 910.000 Unzen Gold in der Kategorie angezeigt sowie von 160.000 Unzen in der Kategorie geschlussfolgert verfügt, sollen 2023 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 3.500 Metern durchgeführt werden. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf oxidische Goldvorkommen, die nahe der Oberfläche gelegen sind, und laut CEO Brandon Bonifacio sollte es nicht schwierig sein, die bekannten (historischen) Ressourcen auf mehr als 2 Mio. Unzen Gold auszweiten.

Wichtige Explorationsgenehmigung erhalten

Wie Bonifacio nämlich erklärte, bestehen noch zahlreiche, bislang nicht bebohrte Ziele, mit deren Hilfe er glaubt, die bekannte Mineralisierung sowohl seitlich als auch in die Tiefe ausdehnen zu können. Um so mehr, als man soeben (!) eine Explorationsgenehmigung der Behörden erhalten hat, die es Nevgold erlaubt, jetzt auch so genannte „unpatentierte“ Claims der Liegenschaft zu erkunden. Denn 85% der historischen Ressource aus dem Jahr 2020 liegen auf patentierten Claims und anderem privaten Land, während zahlreiche der erwähnten Ziele auf den unpatentierten Claims zu finden sind. Wie gesagt sind die Bohrungen bereits angelaufen und Nevgold geht davon aus, die ersten Proben schon in unmittelbarer Zukunft ins Labor schicken zu können.

In Nevada, auf Limousine Butte, sind dieses Jahr erst einmal ebenfalls ca. 3.000 Bohrmeter geplant, die etwas später beginnen sollen als die Arbeiten in Idaho. CEO Bonifacio geht aber davon aus, dass Nevgold über weite Strecken parallel auf beiden Projekten arbeiten wird.

Nevada: Weg identifiziert, um historische Ressourcen auf über 1 Mio. Unzen auszuweiten

2022 hatte das Unternehmen ein Bohrprogramm von 10.000 Metern auf Limousine Butte durchgeführt. Dazu gehörten sowohl Infill-Bohrungen als auch Bohrungen zur Ausweitung der Ressourcen in den Zonen Resurrection Ridge und Cadillac Valley, während Nevgold auf Cadillac Valley South Explorationsbohrungen durchführte. Insgesamt stieß man immer wieder auf mächtige Abschnitte oberflächennahe Oxidvererzung und konnte die bekannte Vererzung erheblich ausweiten.

Nevgold ist jetzt der Überzeugung, einen Weg identifiziert zu haben, um die historischen Vorkommen auf 1 bis 1,15 Mio. Unzen Gold oder mehr auszuweiten. Das Unternehmen sieht auf Limousine Butt unter anderem laterales Ausweitungspotenzial entlang eines rund 20 Kilometer langen Verwerfungstrends sowie in die Tiefe entlang potenzieller Zubringerstrukturen. Die historischen Bohrungen nämlich waren nur in durchschnittliche Tiefen von rund 130 Metern vorgedrungen. Zudem, so Nevgold weiter, eröffnet die Entdeckung Cadillac Valley South einen erheblich umfangreicheren Vererzungsabdruck, zumal das System offenbleibe und weiterwachse.



Quelle: Nevgold Corp.



Limousine Butte befindet sich übrigens in ausgezeichneter Gesellschaft, grenzt die Liegenschaft doch im Norden an das Cherry Creek-Projekt von Centerra Gold und im Süden an die Projekte Butte Valley (Freeport-McMoran) und Selena (Ridgeline Minerals).

Fazit: Nevgold hat sich erst im Dezember 2022 rund 4,1 Mio. Dollar an frischem Kapital gesichert und konnte bzw. kann somit schnell wieder mit Bohrungen auf seinen Vorzeigeprojekten beginnen. Das Unternehmen, zu dessen größten Aktionären neben den Insidern die Branchengrößen McEwen Mining und GoldMining gehören, geht davon aus, dass die ersten Ergebnisse des diesjährigen Bohrprogramms schon im Februar / März vorliegen werden – und man somit vom (hoffentlich) weiter hohen Goldpreis profitieren kann. Sollte Nevgold mit seinen Bohrungen sowohl auf Limousine Butte als auch auf Nutmeg Mountain erfolgreich sein und tatsächlich bis in etwa Mitte des Jahres eine dem kanadischen Standard NI 43-101 entsprechende Ressource von 3 Millionen Unzen Gold oder mehr vorlegen können, könnte das unserer Ansicht nach zu einer Neubewertung führen – zumal die anderen Projekte des Unternehmens ja noch gar nicht berücksichtigt sind.

