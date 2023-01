NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Die Resultate sollten sich auf den Aktienkurs eher wenig auswirken, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen. Die interessanteren Nachrichten werde es mit einem Ausblick und Aussagen zur Dividende wohl erst Anfang März geben./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 07:27 / BST

Die Hapag-Lloyd Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 198,3EUR gehandelt.



