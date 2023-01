Immer am Puls der Zeit - die Systemgastronomie gestern und heute (FOTO)

München (ots) - Sich mit Freunden im Restaurant treffen und gut essen, mal auf

die Schnelle einen Snack genießen oder sich was Leckeres nach Hause liefern

lassen: Das breite Angebot der Systemgastronomie möchte heute niemand mehr

missen. Nicht umsonst wird jeder dritte Euro, der in der Gastronomie ausgegeben

wird, in den Restaurants der Systemgastronomie ausgegeben. 2021 etwa war die

Systemgastronomie 21 Milliarden Euro groß und verantwortete 36 Prozent der

gesamten Gastronomie in Deutschland. Zum Vergleich: 2019, vor Beginn der

Corona-Pandemie, erwirtschaftete die Systemgastronomie einen Umsatz über 25

Milliarden Euro - und die Prognosen sind laut Gastronomie-Studie 2023/24 der

npdgroup Deutschland gut, dass sich der gesamte Gastro-Markt auch wieder positiv

in Richtung-Vor-Pandemie-Jahr entwickelt. Doch seit wann gibt es die

Systemgastronomie in Deutschland eigentlich? Wie hat sie sich entwickelt und was

zeichnet sie aus?



Jeden Tag rund 4 Millionen Gäste in den Mitgliedrestaurants des BdS