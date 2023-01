Der anfänglich gefeierte CEO von Adidas, Kasper Rorsted, musste am 11. November 2022 seinen Posten vorzeitig räumen. Auslöser sind die schwache Aktienperformance, die Umsatzeinbrüche in China und bei manchem auch Zweifel an der Innovationskraft im Konzern gewesen. Der Umsatzrückgang in China hat auch einen beunruhigenden Faktor. Rorsted begründete die Umsatzeinbrüche vor allem mit den Corona-Lockdowns. Verluste durch die Lockdowns werden aber durch Boykottaufrufe gegen westliche Marken ausgeweitet. Um das Ruder wieder herumzureißen, wurde Bjørn Gulden mit Wirkung ab dem 1. Januar zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden der Adidas AG ernannt. Wie schnell der neue CEO das Ruder herumzureißen vermag, bleibt offen. Die meisten Analysten sind bei der Adidas-Aktie mit Blick auf die kommenden zwölf Monate skeptisch.

Die neue Hoffnung bei Adidas ist auch am Aktienkurs ablesbar. Bei Bekanntwerden der Personalrochade gewann der Kurs 43 Prozent hinzu. Noch am 3. November 2022 wurde der Schlusspunkt eines starken Abwärtstrends bei 93,40 Euro gesetzt. Damit fiel der Kurs auf ein Niveau aus dem Jahre 2016 zurück. Schon am 7. November 2022 lag der Kurs bei 137,06 Euro. Am gestrigen Handelstag schloss die Aktie bei 147,32 Euro und gab nur unwesentlich nach. Bjørn Gulden hat eine Menge Vorschusslorbeeren einheimsen können, aber auch die robusten Wachstumszahlen vom dritten Quartal 2022 halfen bei der Unterstützung der Kursentwicklung. Zwar kam es Anfang September zu einer Verschiebung des Marktumfelds, da die Verbrauchernachfrage in den westlichen Märkten nachließ und sich der Trend in Bezug auf das Kundenaufkommen in China weiter verschlechterte. Dennoch konnten zweistellige Zuwächse beim E-Commerce in den Regionen außerhalb Asiens eingefahren werden. Die Stabilisierung der Umsätze sollte auch zu einer Stabilisierung der Kursentwicklung führen.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz: