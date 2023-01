100 Millionen hochauflösende Panorama-Bilder

--------------------------------------------------------------

Das ist das 100-millionste Live-Panorama Livebild

https://snow-space.panomax.com/flying-mozart?t=2022-12-26+11-50-00&r=42&z=

100&tl=0

--------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Salzburg/Henndorf/Wagrain (ots) - Ein Henndorfer Unternehmen auf dem Weg zumHidden ChampionAm 10. August 2010 um 16:29 Uhr war es so weit: Die erste der hochauflösendenPanoramakameras der Firma Panomax (https://www.panomax.com/) lieferte dasPremieren-Bild von der Franz-Josefs-Höhe am Großglockner. Seither sind nur einDutzend Jahre vergangen und es sind mittlerweile über hundert Millionen Bilder,die 635 Kameras aus 19 Ländern auf allen fünf Kontinenten festgehalten haben.Alle diese Bilder werden dauerhaft in einem Archiv gespeichert, das sich imLaufe der Jahre gleichzeitig auch als der größte Schatz des innovativenStart-ups erwiesen hat.Kurz unterhalb des Grießenkars vom Dach der "Flying Mozart"-Bergstation inWagrain zeigt nun seit Dezember 2021 eine dieser Spezialkameras rund um die Uhrqualitativ hochwertigste 360-Grad-Bilder der umgebenden Pongauer Berglandschaft.Und ausgerechnet diese Kamera in der Salzburger Heimat lieferte am 26. Dezember2022 um 08:20 das 100-millionste Bild an den Server des Henndorfer Unternehmens.Firmengründer und Inhaber Dipl.-Ing. (FH) Klaus Mairinger ließ es sich deshalbnicht nehmen, das entsprechende Bild großformatig auszudrucken und dieses 9Meter lange und 1,12 Meter hohe Foto der Bergbahnen-Geschäftsführung zuüberreichen."Best Shots" erzeugen mit einem Klick UrlaubsstimmungAuch Snow Space Salzburg Vorstandsvorsitzender Ing. Wolfgang Hettegger zeigtesich erfreut und schätzt nach einem Jahr Erfahrung mit dem Panomax-Service nichtnur die traumhaften Winterbilder: "Durch das immerwährende Archiv und dieintegrierte "Best Shots"-Funktion haben wir auch den schönsten Beweis, dass derWintersport 365 Tage im Jahr mit der Natur lebt. Eine ökologisch verträglicheNutzung der Pistenflächen während des Sommers liefert nicht nur erstklassigeBilder, sondern auch den Grundstein für Top-Pisten während des Winters. SattesGrün im Sommer und blühende Almweiden dort, wo im Winter über die Pistengewedelt wird, das schätzen alle unsere Gäste im Sinne der möglichstnachhaltigen Landschaftsnutzung."Bei näherer Beschäftigung mit dem Unternehmen zeigt sich nämlich rasch, dass esnicht nur um die Kameras, sondern vor allem um die Software rundherum geht: DenKundinnen und Kunden wird ein Komplettpaket geschnürt, das ihnen nicht nur dieBilder, sondern eine Vielfalt von Möglichkeiten an die Hand gibt: Die Einbindung