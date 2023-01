Spezielle Wallbox von KEBA fürs PV-Überschussladen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Linz (ots) - Selbstproduzierten PV-Strom optimal für die eigene Mobilität nutzenPrivate Photovoltaikanlagen werden immer populärer und sind in manchen Ländernmittlerweile bei Neubauten verpflichtend. Die Energiekosten können mit Hilfe desder selbstproduzierten Strom stark optimiert werden, wenn dieser zu einem hohenGrad selbst genutzt wird, zum Beispiel für das Aufladen eines E-Autos. Die neueKEBA KeContact PV EDITION optimiert den Eigenverbrauch durch intelligentes Ladenund senkt so insgesamt die Kosten.PV-Überschuss bedeutet, dass die Photovoltaikanlage mehr Strom produziert alsdie Verbraucher im Gebäude benötigen. Üblicherweise wird dieser Überschuss insNetz gespeist, abhängig vom jeweiligen Einspeisetarif ist dies häufigwirtschaftlich, aber auch ökologisch nicht die optimale Lösung. Fahrer:innen vonElektrofahrzeugen können diesen PV-Überschuss zu einem großen Teil selbstnutzen, da Ladestationen im Vergleich mit Mixer oder Waschmaschine einen hohenEnergiebedarf für das Aufladen der Fahrzeug-Akkus haben. Dadurch lässt sich derVerbrauch von Netzstrom senken und so Geld sparen. Für eine optimierte Nutzungdes PV-Überschusses hat der österreichische Hersteller KEBA mit der KeContactP30 PV EDITION nun eine ganz spezielle Lösung auf den Markt gebracht. Diese kannsowohl in eine neue PV-Anlage integriert werden als auch in eine bereitsbestehende.Dynamische Regelung durch Kommunikation mit SmartmeterDie intelligente Wallbox, die es sowohl mit Kabel als auch als Buchse gibt,kommuniziert dabei mit einem externen Smartmeter, der den aktuellen Hausbedarfan Strom misst. Jeglicher Überschuss wird durch eine dynamische Regelung derLadestation zur Verfügung gestellt. Nur wenn gerade kein Fahrzeug lädt oder beisehr großen Anlagen der Überschuss den Bedarf an Ladestrom übersteigt, wirdEnergie ins Netz gespeist.KeContact P30 PV EDITION als Set mit Smartmeter und Phasenumschalter erhältlichDie KeContact P30 PV EDITION ist als Wallbox allein oder in den Varianten mitKabel oder Buchse im Set Advanced mit dem KeContact E10 Smart Energy Meter unddem KeContact S10 Smart Switching Device erhältlich. Letzterer sorgt für einenautomatischen Wechsel auf einphasiges Laden, wenn der PV-Überschuss sehr geringausfällt. PV-Überschussladen ist damit bereits ab 1,4 kW möglich. Um Ladestromz.B. an den Arbeitgeber verrechnen zu können, bietet KEBA auch das SetProfessional an. Es beinhaltet neben Smartmeter und Phasenumschalter eineWallbox mit geeichtem Zähler, der entweder MID- oder ME-konform ist.Strom-Mix und Boost ModeDie PV EDITION-Wallbox lässt sich in der KEBA eMobility App oder im Webinterface