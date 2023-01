Ebay und Co melden Privatverkäufe ab 01.01.2023 ans Finanzamt

Regenstauf (ots) - Still, heimlich und leise hat sich seit 1. Januar 2023 ein

Betreiber sind gezwungen, Daten offenzulegen





Ziel des neuen Gesetzes ist mehr Transparenz für Transaktionen im Internet.Daher werden die Verkaufsplattformen gesetzlich dazu verpflichtet, denSteuerbehörden Informationen zu den Anbietern und deren Umsätzen zur Verfügungzu stellen. Vom Verkäufer werden Name, Geburtsdatum, Anschrift, dieSteuer-Identifikationsnummern und die registrierte Bankverbindung, soweitvorhanden, weitergegeben. Des Weiteren werden alle Transaktionen nach dem01.01.2023 mit den jeweiligen Verkaufspreisen, Gebühren oder Provisionenpreisgegeben.Startschuss für den ersten Datenfluss ist der 31.01.2024. Alle erfassten Datenzwischen 1. Januar und 31. Dezember werden für das Jahr 2023 zentral durch dasBundeszentralamt für Steuern in Bonn ausgewertet und auf die zuständigenFinanzämter am Wohnort der Verkäufer aufgeteilt. Somit können die lokalenFinanzbehörden überprüfen, ob Einkünfte in der Steuererklärung erklärt hättenwerden müssen.Gemeldet werden muss, wenn mehr als 30 Verkäufe im Jahr zustande gekommen sindoder wenn mehr als 2.000 Euro Umsatz erwirtschaftet wurden. Dies kann auch mitwenigen Verkäufen erreicht werden, indem nur drei Artikel, wie ein hochpreisigerFernseher, das vorletzte iPhone-Modell und ein gebrauchtes E-Bike in einem Jahrverkauft werden. Bleiben beide Kennzahlen unter dem Schwellenwert, passiertnichts.Die Höchstgrenze ist schnell überschrittenJedoch weiß so gut wie jede Mutter, die Berge an zu klein gewordenerKinderbekleidung zu Hause anhäuft, wie leicht die Grenze überschritten wird. 30Verkäufe sind in einem guten Monat schnell erreicht, wenn ein Haufen T-Shirts,ein paar Shorts und ein Dutzend Kleider für den kommenden Sommer zum Verkaufeingestellt werden. Viele Kinderklamotten sind noch zu gut und zu schade für denKleidercontainer. Und der Haushaltskasse können ein paar Euros ebenfalls nichtschaden. Muss man sich jetzt Sorgen machen, dass nachträglich eine Steuerschuldauf einen zukommt?