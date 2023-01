LEGO GmbH zieht erfolgreiche Geschäftsjahresbilanz 2022 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg/München (ots) - Erfolgreiches Geschäftsjahr für die LEGO GmbH: Im 90.Jubiläumsjahr der LEGO Gruppe konnte die deutsche Tochter erneut junge undjunggebliebene Fans der Marke mit ihren Produkten nachhaltig begeistern undverzeichnet in Deutschland für 2022 einen Anstieg in den Verbraucherumsätzen um3 Prozent[1]. Das Unternehmen baut damit seinen Marktanteil erneut aus. Für 2023setzt der Marktführer im Spielwarensegment auf ein innovatives, vielfältigesProduktportfolio und zeigt klare Haltung zu Themen, die die Generation vonmorgen bewegen, wie Diversität, Inklusion, Integration, Empowerment undNachhaltigkeit.Besonders gerne griffen Familien und Erwachsene laut den Verbraucherpaneldatender NPD Group Deutschland unter anderem zu Produkten aus den Linien LEGO® City,LEGO® Star Wars(TM), LEGO® Technic und LEGO® Icons, wie beispielsweise zu denLEGO® Sets aus der Botanik Kollektion. Vier der fünf umsatzstärkstenSpielwarenartikel 2022 sind LEGO Produkte; mit neun Artikeln in den Top 20stammt darüber hinaus knapp die Hälfte ebenfalls von der LEGO Gruppe. IhrenMarktanteil konnte die LEGO GmbH in Deutschland auf 18,5 Prozent ausbauen, imSchweizer Spielwarenmarkt wird ein leichter Anstieg um 0,3 Prozent[2]verzeichnet. In Zürich eröffnete die LEGO Gruppe 2022 den ersten Schweizer LEGOStore - zusammen mit Eröffnung des Münchner LEGO Flagship Stores zähleninzwischen 21 Geschäfte im deutschsprachigen Raum zum markeneigenenVertriebsnetz mit einem besonders interaktiven und personalisierten Spiel- undEinkaufserlebnis. Anlässlich des 90-jährigen Jubiläums konnte das Unternehmenseine Fans auch mit eigens kreierten LEGO Sonderbriefmarken für Österreich unddie Schweiz sowie einem LEGO® City Weltrekord im LEGOLAND Günzburg begeistern.Das Spielzeug von heute prägt die Gesellschaft von morgen2022 trieb die LEGO Gruppe zudem insbesondere Initiativen voran, die einenpositiven, nachhaltigen Einfluss auf die Zukunft der nächsten Generationbewirken. Hierzu zählen allem voran die Nachhaltigkeitsagenda des Unternehmensund ein verstärktes sozial-gesellschaftliches Engagement. Im Zuge der bereitsseit mehreren Jahren durchgeführten #BuildToGive Aktion wurden zuletzt zweiMillionen LEGO Produkte an benachteiligte Kinder weltweit gespendet. Die klareHaltung der LEGO Gruppe zu Inklusion, Diversität und Kids Empowerment, Kinderdarin zu bestärken, so bunt zu sein, wie sie sind, spiegelt sich auch in derWeiterentwicklung der beliebten und 2023 neu aufgelegten LEGO® Friends