Aurubis nähert sich 10er-EMA und bietet Long-Chance

Aktuell befinden sich die Aktien von Aurubis in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend und nähern sich dabei dem 10er-EMA im Tageschart. In diesem Bereich liefen Korrekturen in den Vormonaten immer wieder aus, bevor dann der übergeordnete Aufwärtstrend wieder aufgenommen wurde. Im Bereich um den 10er-EMA bietet sich eine Long-Chance auf die Aurubis-Aktien.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer