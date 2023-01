IWF stimmt Milliarden-Hilfsprogramm für Bangladesch zu

WASHINGTON/DHAKA (dpa-AFX) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) gewährt Bangladesch ein Hilfsprogramm in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar (4,3 Milliarden Euro). Ein erster Kredit von knapp einer halben Milliarde US-Dollar soll umgehend ausbezahlt werden, erklärte der IWF am Montag. Das auf dreieinhalb Jahre ausgelegte Programm soll dem asiatischen Land helfen, seine infolge der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine angeschlagene Wirtschaft wieder aufzupäppeln. Bangladeschs Finanzministerium begrüßte die IWF-Entscheidung am Dienstag.

"Bangladeschs robuste wirtschaftliche Erholung von der Pandemie wurde vom russischen Krieg in der Ukraine unterbrochen", erklärte der IWF. Die Folgen seien etwa eine starke Ausweitung des Leistungsbilanzdefizits, ein Wertverlust der einheimischen Währung Taka und schnell abnehmende Devisenreserven. Die Regierung in Bangladesch sei sich bewusst, dass Reformen nötig seien, hieß es. Bangladesch ist weltweit der größte Bekleidungsproduzent nach China./asg/DP/ngu