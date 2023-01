Versicherer trotzen wirtschaftlichen Unsicherheiten im Jahr 2022

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zürich (ots) - Die Privatversicherer verzeichneten 2022 gemäss Hochrechnung desSVV in den meisten Sparten eine moderate Zunahme des Prämienvolumens und habendamit in einem wirtschaftlich angespannten Jahr erneut Stabilität bewiesen.Insbesondere das Nichtlebengeschäft wies mit 3,0 Prozent einüberdurchschnittliches Wachstum auf. Nahezu stabil blieb das Prämienvolumen imLebengeschäft. Eine neue Studie von BAK Economics belegt zudem dievolkswirtschaftliche Bedeutung der Rückversicherer für den Standort Schweiz.Die Schweizer Privatversicherer haben sich in einem von wirtschaftlicherUnsicherheit geprägten Jahr gut behauptet. Obschon sich Inflation undKapitalmarktturbulenzen auch bei Versicherern bemerkbar machen, überzeugen sieweiterhin mit einer soliden Solvenz und einem robusten Prämienvolumen, das imJahr 2022 einen leichten Anstieg verzeichnete. "Die Privatassekuranz hat ineinem schwierigen Umfeld erneut Stabilität bewiesen", sagt Rolf Dörig, Präsidentdes Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV, anlässlich derJahresmedienkonferenz in Zürich. Diese sei nicht zuletzt den gutenRahmenbedingungen in der Schweiz zu verdanken, denen es immer wieder von neuemSorge zu tragen gilt. "Nur so können die Versicherer die Widerstandskraft derSchweizer Wirtschaft und ihrer Bevölkerung auch weiterhin stärken und damit ihrevolkswirtschaftliche Verantwortung wahrnehmen", ergänzt Dörig auch mit Blick aufdie wichtige Reform der beruflichen Vorsorge BVG. Aus Sicht des SVV liegen alleElemente für eine gute Lösung auf dem Tisch. "Es liegt nun in der Verantwortungdes Parlaments, die begonnenen Arbeiten schnellstmöglich abzuschliessen", betontDörig.Wachstum in allen Sparten des NichtlebengeschäftsDas Nichtlebengeschäft setzt den Kurs der vergangenen Jahre fort und wuchsgemäss Hochrechnungen des SVV um 3,0 Prozent gegenüber Vorjahr. "Damit konntedas langjährige durchschnittliche Wachstum übertroffen werden. Das ist auch einZeichen der robusten Nachfrage im vergangenen Jahr", kommentiert derVerbandsdirektor Urs Arbter. Besonders zugelegt hat dabei der Bereich Feuer-,Elementar- und Sachschadenversicherung mit einem Wachstum von 8,3 Prozent, wasin erster Linie auf höhere versicherte Werte zurückzuführen ist. In derMotorfahrzeugversicherung blieb das Prämienvolumen insgesamt konstant, obwohldie Branche einen höherpreisigen und grösseren Fahrzeugbestand versicherte. Innächster Zeit sei allerdings eher mit steigenden Prämien zu rechnen, die dielangfristigen Kostensteigerungen spiegeln.- + 0,3 Prozent in der Motorfahrzeugversicherung. Eine erhöhte Kundennachfragenach Motorfahrzeugkaskoversicherungen steht einem Prämienrückgang in der