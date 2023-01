Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Die Situation wird kritisch für Unternehmen - das neuin Kraft getretene Verordnungs-Paket der Europäischen Union (EU) verpflichtetOrganisationen in vielen Branchen zu einem stringenten Schutz gegenCyberangriffe. Die Richtlinie gilt dabei nicht nur für Betreiber kritischerInfrastrukturen, sondern für Organisationen aller Art und Größe. "ZahlreichenUnternehmen ist noch nicht klar, inwieweit NIS 2 das eigene Handeln tangiert.Fakt ist: Das Gesetz betrifft praktisch alle Firmen bis hinauf in dieManagement-Ebene. Versäumnisse in der Cybersicherheit müssen schnellstenserkannt und beseitigt werden", warnt Rainer M. Richter, Vice President EMEA &APAC von Horizon3.ai (https://www.horizon3.ai/) . Das Unternehmen hat eineLösung für die Wirtschaft, entwickelt von zahlreichen ehemaligen Mitgliedern derCyber-Defense-Teams innerhalb von internationalen Streitkräften. NodeZeroermöglicht autonomes Pentesting - also den ständigen simulierten Angriff auf dieeigene Infrastruktur ohne ein Risiko. "Unsere Methode des autonomen PenetrationTestings ist im Unterschied zum automatischen Pentesting nicht einfach eineAbfolge von Tests. NodeZero untersucht mit einer KI-gestützten Abfolge von Testsdie gesamte Infrastruktur und findet so alle ausnutzbaren Angriffsvektoren.Damit können Schwachstellen in kürzester Zeit identifiziert, behoben und aufkorrekte Sicherheit neu überprüft werden ohne auf die üblicherweise notwendigenCybersicherheitsspezialisten angewiesen zu sein", so Richter weiter.Professionelle Pentester kommen hingegen kaum den eigenen Aufträgen nach - dieWartezeiten sind lang und werden durch NIS 2 noch länger.Autonome Pentests bringen automatisierte SicherheitDie zentrale Anforderung der EU: IT-Sicherheit wird zum Teil derUnternehmenssteuerung und verlagert sich so von der IT-Abteilung in dieFirmenleitung. Organisationen müssen ein Risikomanagement und Notfallpläneeinführen. Auch ein System für die zügige Meldung von Vorfällen an dieAufsichtsbehörden wird künftig verpflichtend. Autonomes Pentesting, dass imlaufenden Betrieb aller Systeme stattfinden kann, hilft auch dabei: NodeZero vonHorizon3.ai bietet Pentesting-as-a-Service, autonom und anwenderfreundlich undsomit gleichermaßen für den Einsatz in Unternehmen und die Nutzung durchprofessionelle Pentester geeignet. Professionelle Reports helfen beim Nachweisvon Schwachstellen und deren Beseitigung. Mit geringem Aufwand kann die gesamteInfrastruktur ständig auf Sicherheitsprobleme untersucht werden, das Modell vonHorizon3.ai arbeitet dabei nach drei Grundsätzen: Find, fix and verify.Potenzielle und durch Hacker ausnutzbare Sicherheitslücken werden gefunden,