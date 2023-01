NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine konjunkturelle Erholung könnte dem Analysehaus Jefferies zufolge die Aktien von Sixt antreiben. Der Experte Constantin Hesse stufte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Papiere des Autovermieters von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 100 auf 130 Euro. Aktuell notieren die Anteilsscheine bei 114,50 Euro.

Die Reisebranche dürfte sich 2023 als widerstandsfähiger als erwartet erweisen, schrieb Hesse. Frühindikatoren seien besser als zunächst gedacht und signalisierten für den Autovermieter weiterhin Preise auf hohem Niveau, nicht zuletzt wegen einer immer noch begrenzten Verfügbarkeit von Fahrzeugen.