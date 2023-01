Darum benötigen wir einen vielfältigen Ansatz zur Dekarbonisierung (FOTO)

Gross-Gerau (ots) - Das Erreichen von Netto-Null ist von entscheidender

Bedeutung. Aber wie können Industrien während des Übergangs ihren Betrieb

aufrechterhalten? Die Antwort liegt für Jennifer Rumsey, Präsidentin und CEO von

Cummins, in der Bereitstellung der richtigen Energielösungen zum richtigen

Zeitpunkt. Cummins ist weltweit führend im Bereich der Antriebstechnik.



Die Märkte, die wir bedienen, tragen zum Problem des Klimawandels bei. Deshalb

haben wir die Möglichkeit und die Verantwortung, Teil der Lösung zu sein. Unsere

Strategie, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen (Destination Zero), ist

für uns eine Wachstumschance und das ganze Unternehmen ist an der Umsetzung

beteiligt. Dabei verfolgen wir einen zweigleisigen Ansatz, bei dem wir uns

parallel auf die Reduzierung der CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren

konzentrieren und gleichzeitig alternative Lösungen vorantreiben, die Null

CO2-Emissionen erreichen können. Unsere Berechnungen zeigen, dass die Umsetzung

unseres Plans für Cummins eine zusätzliche kumulative CO2-Reduktion von bis zu

1,4 Gigatonnen ermöglicht - das entspricht dem weltweiten Ausstoß aller Lkw in

drei Jahren.