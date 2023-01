Frankfurt am Main (ots) -



- KfW unterstützt wirtschaftliche Stabilisierung und Transformation in

Deutschland

- Ausnahmejahr 2022: KfW-Geschäftsvolumen mit 166,9 Mrd. EUR auf historischem

Höchstwert (2021: 107 Mrd. EUR)

- Im Inland Ausnahmefördervolumen von 136,1 Mrd. EUR (2021: 82,9 Mrd. EUR)

- Energiesicherheit und Ukrainekrieg: Insgesamt 58,3 Mrd. EUR

Zuweisungsgeschäfte des Bundes

- Geschäftsvolumen der KfW IPEX-Bank mit 18,1 Mrd. EUR deutlich erholt (2021:

13,6 Mrd. EUR)

- Anstieg bei der Förderung der Entwicklungs- und Schwellenländer auf 12,6 Mrd.

EUR - 8,2 Mrd. EUR für Klima- und Umweltschutz

- KfW Capital: Zusagen wachsen um 151 % auf 1,3 Mrd. EUR



2022 war ein Jahr der großen Herausforderungen. Multiple Krisen haben Politik,

Wirtschaft und Gesellschaft vieles abgefordert. Trotzdem ist der Aufbruch zu

einer strukturellen Transformation Deutschlands zu erkennen. Die KfW hat mit

ihren Mitteln intensiv dazu beigetragen, diese Herausforderungen zu bewältigen.

Zugleich hat sie mit ihrer Transformationsagenda KfWplus wichtige Schritte auf

dem Weg hin zur digitalen Transformations- und Förderbank bereits initiiert.





"Im Zahlenwerk der KfW zeigen sich die großen Herausforderungen, die Deutschlandund Europa aktuell zu bewältigen haben. Die KfW hat 2022 ein neuesGeschäftsvolumen in Höhe von 166,9 Mrd. EUR auf historischem Höchstwertvorzuweisen. Wir befinden uns in einer besonders herausfordernden Situation, inder die KfW mit allen ihren Mitteln unterstützen kann. Der Aufbruch in einklimafreundliches, digitales und resilientes Deutschland hat begonnen. Es gibtbereits viele kleine und größere Projekte, die zeigen, dass Deutschland dieEnergie und die Kraft für diesen Aufbruch hat. Ich blicke deshalb vorsichtigoptimistisch in die Zukunft und habe große Zuversicht, dass Deutschland starkgenug ist, um sich teilweise neu zu erfinden. Nach dem Ausnahmejahr wird unserAugenmerk darauf liegen, gezielte Unterstützung dort zu leisten, wo derStrukturwandel noch deutlich mehr Schub braucht und wo wir unternehmerischesHandeln sowie die Pläne von Privathaushalten und Kommunen effektivunterstützen", sagte Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe.Im Ausnahmejahr 2022 ist das Fördervolumen der KfW um 56 % auf 166,9 Mrd. EURgestiegen (2021: 107 Mrd. EUR).Grund dafür sind die großvolumigenZuweisungsgeschäfte in Höhe von 58,3 Mrd. EUR im Zusammenhang mit derSicherstellung der Energieversorgung in Deutschland inklusiveder kurzfristigumgesetzten Soforthilfe Gas und Wärme für Dezember-Abschlagszahlungen.Die inländische Förderung weist mit einem Fördervolumen in Höhe von 136,1 Mrd.