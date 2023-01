Ist die große Zeit von Apple vorüber?

Smartphone-Hersteller und auch der PC-Markt verdauen noch immer ihr schwächstes Jahr seit langem. Die Aktie von Apple machte die Kursparty des Januars auch nicht wirklich mit. Müssen wir uns vom großen Apple-Hype für immer verabschieden?

So sieht erst einmal keine Feierlaune aus: Für die Smartphone-Industrie hat das Marktforschungsinstitut IDC die Zahlen für das Jahr 2022 zusammengetragen. 1,21 Milliarden Einheiten gingen über die Ladentheke, was die niedrigste Auslieferungszahl seit 2013 darstellt. Die Smartphone-Lieferungen gingen im Jahresvergleich mit 2021 um 11,3 Prozent zurück. Für Apple ist dies nicht gerade ein Traumumfeld und mit der Apple-Aktie ist es auch so eine Sache. Für die einen ist der Konzern eine Cash-Maschine, für andere seit jeher zu teuer. „Dann diskutieren gewichtige Anleger wie Warren Buffett, ob Apple überhaupt noch ein Tech-Konzern ist oder nicht eher der Gruppe „Value“ zuzuordnen sei“, bringt Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets eine nicht unwichtige Frage ins Spiel.