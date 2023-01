Noram Lithium meldet bedeutende Steigerung der Mineralressourcen in der Lithiumlagerstätte Zeus

Wichtige Eckdaten der aktualisierten Ressourcenschätzung

- 190%ige Steigerung der nachgewiesenen und angedeuteten („M&I“) Lithiumkarbonatäquivalent-(„LCÄ“)-Ressourcen gegenüber der Mineralressourcenschätzung vom August 2021.

Die M&I-Ressourcen stiegen auf 5,17 Millionen Tonnen („Mio. t“) LCÄ (1.034 Mio. t mit 941 Teilen Lithium pro Million [„ppm Li“]) bei einem Cutoff-Wert von 400 ppm Li.

- Aus dem Phase-VI-Bohrprogramm 2022 sind noch beträchtliche vermutete Ressourcen vorhanden.

Die vermuteten Ressourcen beinhalten 1,09 Mio. t LCÄ (235 Mio. t mit 871 ppm Li) bei einem Cutoff-Wert von 400 ppm Li.

- Oberflächennah = niedriges Abraumverhältnis. Der Großteil der Lagerstätte befindet sich an oder nahe der Oberfläche, was die Abbaukosten erheblich reduziert. Die Ergebnisse der wirtschaftlichen Erstbewertung („PEA“)1 zeigen, dass das Abraumverhältnis während der gesamten Lebensdauer der Mine ~0,07:1 (Abfall:Erz) betragen würde.

- Ein hohes Maß an Vertrauen in das Lagerstättenmodell angesichts der Dichte des bisherigen 82 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms. Bei den Bohrungen handelte es sich vollständig um Kernbohrungen, die genauere Probenahmen und die Ermittlung stratigrafischer Korrelationen ermöglichen.

- Der hochgradige Kern (60 Meter mächtig x 1,2 Kilometer breit x 3,0 Kilometer lang) bietet eine Möglichkeit zur Optimierung des Minenplans. Bei einem Cutoff-Wert von 1.200 ppm Li belaufen sich die nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen auf insgesamt 1,2 Mio. t LCÄ (169 Mio. t mit 1.326 ppm Li).

„Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung, die auf den 82 bis dato absolvierten Bohrlöchern basiert, unterstreicht, dass das Lithiumprojekt Zeus von Noram im Vergleich zu anderen Lagerstätten in den Vereinigten Staaten hinsichtlich des Gehalts und des enthaltenen Lithiumkarbonatäquivalents außergewöhnlich gut positioniert ist“, erklärt Greg McCunn, CEO von Noram. „Der hochgradige Kern der Lagerstätte, der an der Oberfläche zu Tage tritt, bietet eine bedeutende Gelegenheit, den Minenplan des Projekts zu optimieren und Mehrwert zu schaffen. Angesichts unseres starken Kassenbestands und unseres verstärkten technischen Teams sollten wir im Jahr 2023 aggressiv vorgehen können, um das Risiko des Projekts durch weitere metallurgische Untersuchungen und die Durchführung einer Vormachbarkeitsstudie weiter zu verringern.“

Tabelle 1. Projekt Zeus - Wichtigste Ergebnisse der Phase-VI-Bohrungen 2022 (zuvor veröffentlicht)

Wichtigste Ergebnisse der Phase-VI-Bohrungen Bohrloch-Nr. Mächtigkeit (m) Li-Gehalt (ppm) CVZ-70 135,0 1011,7 einschließlich 110,6 1067,9 oder 67,1 1267,3 CVZ-71 85,3 1050,0 einschließlich 24,4 1203,1 CVZ-72 112,2 1120,9 CVZ-77 73,2 1212,1 CVZ-78 70,5 1157,1

Wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt, konnte anhand der Phase-VI-Bohrungen die Aufwertung eines beträchtlichen Teils der Ressourcen von der Kategorie „vermutet“ in die „Kategorie „nachgewiesen und angedeutet“ sowie die Erhöhung des Gesamtumfangs der Ressource erreicht werden.

Tabelle 2. Projekt Zeus - Steigerung des Ressourcenumfangs infolge des Phase-VI-Bohrprogramms

Vergleich der Ressourcenmodelle 2021 vs. 2023 Millionen Tonnen (Mio. t) Li-Gehalt (ppm) Li-Cutoff (ppm) LCÄ (Mio. t) LCÄ % Steigerung August 2021 nachgewiesen & angedeutet 363 923 400 1,78 Januar 2023 nachgewiesen & angedeutet 1.034 941 400 5,17 190 % August 2021 vermutet 827 884 400 3,89 Januar 2023 vermutet 235 871 400 1,09 (72 %)

Wie unten zu sehen ist, verfügt die Lagerstätte im Lithiumprojekt Zeus über einen Kern mit höheren Gehalten, der an der Oberfläche zu Tage tritt. Derzeit wird der Minenplan optimiert, wobei unter anderem die Option für eine kleinere hochgradige Grube geprüft wird, die eine Mine mit einer Lebensdauer von 15-20 Jahren stützen könnte.

Abbildung 1 – Draufsicht des Ressourcenmodells; die Farben entsprechen den in der Legende rechts angegebenen Lithiumgehalten.

Wie in Abbildung 2 dargestellt, ermöglichte die Dichte der Phase-VI-Bohrungen die Umwandlung von zuvor als vermutet eingestuften Ressourcen in nachgewiesene und angedeutete Ressourcen. Die verbleibenden vermuteten Ressourcen können möglicherweise mit weiteren Bohrungen in die Kategorie „nachgewiesen und angedeutet“ aufgewertet werden.

Abbildung 2 - Draufsicht der Ressourcenklassifizierung; die Farben entsprechen den jeweiligen Ressourcenkategorien.

Abbildung 3 - Abschnitt A-A‘, der das hohe Ausmaß der Kontinuität der Sedimentschichten mit hohen Lithiumgehalten zeigt.

Die Sensitivität der Ressourcen gegenüber verschiedenen Lithium-Cutoff-Werten ist in der Tabelle unten dargestellt.

Tabelle 3. Ressourcenschätzung der Lagerstätte Zeus, Januar 2023.

nachgewiesen Li-Cutoff (ppm) Tonnen (in Mio.) Li-Gehalt (ppm) Enthaltenes Li (Tonnen) LCÄ (Tonnen) 400 116,24 860 99.917 531.860 500 110,98 879 97.520 519.100 1000 30,62 1161 35.539 189.178 1200 10,71 1295 13.859 73.773 angedeutet Li-Cutoff (ppm) Tonnen (in Mio.) Li-Gehalt (ppm) Enthaltenes Li (Tonnen) LCÄ (Tonnen) 400 917,31 951 872.162 4.642.550 500 901,60 959 864.942 4.604.120 1000 372,46 1192 443.807 2.362.399 1200 157,97 1328 209.803 1.116.791 nachgewiesen + angedeutet Li-Cutoff (ppm) Tonnen (in Mio.) Li-Gehalt (ppm) Enthaltenes Li (Tonnen) LCÄ (Tonnen) 400 1033,55 941 972.079 5.174.411 500 1012,58 951 962.462 5.123.220 1000 403,08 1189 479.346 2.551.577 1200 168,67 1326 223.663 1.190.564 vermutet Li-Cutoff (ppm) Tonnen (in Mio.) Li-Gehalt (ppm) Enthaltenes Li (Tonnen) LCÄ (Tonnen) 400 234,90 871 204.678 1.089.508 500 228,65 882 201.764 1.073.998 1000 65,61 1115 73.165 389.462 1200 10,38 1268 13.157 70.033

NI 43-101-konformer technischer Bericht

Das Unternehmen geht davon aus, spätestens am 17. März 2023 einen NI 43-101-konformen technischen Bericht auf SEDAR einzureichen.

Erstellung der Mineralressourcenschätzung

Die Mineralressourcenschätzung wurde von Damir Cukor, P. Geo., Mitarbeiter von ABH Engineering, in Übereinstimmung mit den „Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserves Best Practices“-Richtlinien des CIM erstellt und wird in Übereinstimmung mit der Vorschrift NI 43-101 der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde ausgewiesen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Es besteht keine Gewissheit, dass eine Mineralressource in eine Mineralreserve umgewandelt werden kann.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Das Unternehmen setzt ein strenges QA/QC-Programm um, um zuverlässige Probenergebnisse zu gewährleisten. Unter anderem werden die Obhutskette der Proben überwacht sowie Leerproben und zertifizierte Referenzstandards in statistisch abgeleiteten Abständen in jede Probencharge gegeben.

Alle Proben wurden zur Analyse an die nach ISO-17025 akkreditierten Einrichtungen von ALS Laboratories in Reno (Nevada) bzw. North Vancouver (BC) überstellt. ALS ist ein an der Australian Stock Exchange notiertes Unternehmen, das in keinerlei Nahverhältnis zu Noram steht. Alle Proben wurden anhand des PREP-31-Probenaufbereitungsverfahrens von ALS aufbereitet, das im ALS Fee Schedule als „Zerkleinerung zu 70 % auf eine Siebgröße von weniger als 2 mm, Riffelspaltung von 250 g, Pulverisierung der Teilprobe zu mehr als 85 % auf eine Siebgröße von 75 Mikrometer“ beschrieben wird. Jede Probe wurde anschließend anhand der ME-MS61-Analysemethode von ALS analysiert, die aus einem Vier-Säuren-Aufschluss und MS-ICP-Verfahren besteht. Alle Proben wurden auf 48 Elemente analysiert. Die Proben wurden bis zum Versand an das ALS-Labor in Reno sicher aufbewahrt, vom ALS-Labor in Reno abgeholt oder per FedEx an die ALS-Einrichtung in North Vancouver verschickt.

Qualifizierte Sachverständige

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von den folgenden qualifizierten Sachverständigen geprüft und genehmigt:

- Damir Cukor, P. Geo., ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, Mitarbeiter von ABH Engineering Inc., Berater von Noram Lithium.

- Brad Peek, M.Sc., CPG, ein qualifizierter Sachverständiger für das Lithiumprojekt von Noram im Clayton Valley gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, und Vice President of Exploration von Noram Lithium.

Über CDN Maverick Capital Corp.

CDN Maverick ist ein in Vancouver ansässiger diversifizierter Juniorexplorer, der auf Rohstoffinvestments spezialisiert ist und sich in erster Linie der Erschließung von Projekten mit kritischen Rohstoffen widmet. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile (100 %) am Lithiumprojekt Nevasca, das sich im Salar Arizaro in der argentinischen Provinz Salta befindet. Maverick hält mit über 1,6 Millionen Aktien außerdem eine kontrollierende Beteiligung an der Firma Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM), die sich der Erschließung der Lithiumlagerstätte Zeus im Clayton Valley in Nevada widmet. Diese Lagerstätte grenzt unmittelbar an Albemarles Lithiumförder- und Lithiumproduktionsbetrieb Silver Peak. CDN Maverick hält außerdem sämtliche Rechte (100 %) am Goldprojekt Rainbow Canyon, das dem Bergbaurevier Olinghouse im Washoe County in Nevada zugeordnet ist.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall

Gründer, Chairman und Director

sandyjmacdougall@gmail.com

Tel.: 778.999.2159

