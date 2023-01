ESET APT-Report Chinesische Hackergruppen sind in Europa aktiv (FOTO)

Jena (ots) - Der europäische IT-Sicherheitshersteller ESET hat seinen aktuellen

"APT Activity Report T3 2022" veröffentlicht. In diesen Berichten werden

regelmäßig Untersuchungsergebnisse zu ausgewählten Advanced Persistent Threat

(APT)-Gruppen zusammengefasst. In der jüngsten Ausgabe, die den Zeitraum von

September bis Dezember 2022 beleuchtet, präsentieren die ESET Experten ihre

neuesten Erkenntnisse zu verschiedenen weltweiten Hackerkampagnen. Mit China

verbündete Gruppen haben ihre Aktivitäten auf europäische Länder verlagert. Auch

die Ukraine ist weiterhin im Visier russischer Hacker wie Sandworm, Callisto

oder Gamaredon. Darüber hinaus operieren mit dem Iran und Nordkorea in

Verbindung stehende Gruppen weiterhin im großen Umfang.



Chinessische Bedrohungsaketure machen Europa unsicher