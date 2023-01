Traction Uranium informiert über den aktuellen Stand des Hearty Bay-Forschungsprogramms

31. Januar 2023

(Calgary, AB) / IRW-Press / - Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich, im Folgenden über die Fortschritte des Hearty Bay-Forschungsprogramms (das „Forschungsprogramm“) zu berichten. Das Forschungsteam des Unternehmens führt dieses derzeit anhand der Kernproben aus 14 Diamantbohrlöchern durch, die im Rahmen des Diamantbohrprogramms im Winter 2022 auf dem Konzessionsgebiet Hearty Bay niedergebracht wurden (siehe Traction-Pressemeldung vom 30. August 2022).

Der Hauptzweck des Forschungsprogramms besteht darin, das Unternehmen dabei zu unterstützen, festzustellen, ob in einem Zielgebiet uranhaltige Flüssigkeiten vorhanden sind oder nicht. Es soll dem Team von Traction auch dabei helfen, die Zufuhrkanäle der uranhaltigen Flüssigkeiten abzugrenzen und zu verfolgen. Die aus der Arbeit abgeleiteten Daten werden dazu beitragen, die Quarzdegradation, die durch die vom Uranzerfall abgegebene Strahlung verursacht wird, als weiteren Vektor im Explorationsprogramm des Unternehmens zu untersuchen.

Fortschrittsbericht:

- Alle ausgewählten Kernproben aus dem Konzessionsgebiet Hearty Bay (insgesamt 85 Proben aus 14 Diamantbohrlöchern) wurden in zwei Hälften geteilt.

- Aus einer Hälfte wurden polierte Dünnschliffe für petrographische Beobachtungen hergestellt, die andere Hälfte wurde anschließend zerkleinert, gesiebt und für die Quarzabscheidung gereinigt.

- Die reinsten Körner wurden unter einem Binokularmikroskop handverlesen und vor dem Pulverisieren erneut gereinigt.

- Mittlerweile sind 60 Proben aus 10 der 14 Diamantbohrlöcher für EPR-Messungen und die Auswertung bereit.

- Die Quarzabscheidung für die verbleibenden 25 Proben aus den letzten vier Bohrlöchern ist im Gange.

Technischer Überblick:

Das Forschungsprogramm erfolgt in Zusammenarbeit zwischen der University of Saskatchewan und Traction Uranium Corp. und zielt darauf ab, strahlungsinduzierte Defekte in Quarz als neuen Vektor für die Uranexploration in den Konzessionsgebieten des Unternehmens im Athabasca-Becken zu nutzen. Das Forschungsprogramm basiert auf der Entdeckung einiger strahlungsinduzierter Defekte in Quarz, die durch den Beschuss mit Alphateilchen entstehen, die beim Zerfall der Uran- (und Thorium-) Isotopen freigesetzt werden. Die Menge dieser strahlungsinduzierten Defekte in Quarz gibt oft Aufschluss über die Menge/Dauer der uranhaltigen Flüssigkeiten, die in der Vergangenheit in diesem Gebiet vorhanden waren.