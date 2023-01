JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen des Partners Daiichi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Der Absatz des Krebsmedikaments Enhertu in den USA und der Europäischen Union liege über der Schätzung von JPMorgan, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den Quartalszahlen von Astrazeneca am 9. Februar dürften die Briten die Hälfte der mit Enhertu außerhalb Japans erlösten Bruttogewinne ausweisen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 09:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 09:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 120,4EUR gehandelt.