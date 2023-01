Kerstin Tewer leitet als neue COO das operative Geschäft von mein-dienstrad.de / Interview über neue Aufgaben, Ziele und den wachsenden Dienstrad-Leasing-Markt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Oldenburg (ots) - mein-dienstrad.de erweitert im Januar 2023 die Führungsspitzeund stellt mit der neuen Geschäftsführerin Kerstin Tewer die Weichen für eineerfolgreiche Zukunft. Mit Kerstin Tewer konnte das Oldenburger Unternehmen eineerfahrene Mitarbeiterin aus den eigenen Reihen für die Position des COOgewinnen. Im April 2019 begann die studierte Betriebswirtin ihre Laufbahn beimein-dienstrad.de als Sachbearbeiterin im Vertragsmanagement. Im Oktober 2019wechselte sie in den Vertrieb und übernahm im Herbst 2020 die Leitung desInnendienstes. Zuvor war Kerstin Tewer 18 Jahre bei einem Kreuzfahrtveranstaltertätig. Als Leiterin des operativen Geschäfts verantwortete sie dort 16 Jahrelang das Personal, den Einkauf und das Produktmanagement."Es freut uns sehr, dass Kerstin mit ihrer Erfahrung, ihrer Begeisterung fürunser Produkt und ihrer sympathischen Art uns nun auch als Geschäftsführerinunterstützt. Wir haben viel vor im neuen Jahr und sind mit Kerstin sehr gut fürdie Zukunft aufgestellt", fasst Marcel Nothnagel, Geschäftsführer vonmein-dienstrad.de, zusammen. Mit Kerstin Tewer in der Geschäftsführung baut dasUnternehmen zudem die ohnehin schon starke Frauenquote in Führungspositionenweiter aus. "Unsere Frauenführungsquote liegt bei 80%," ergänzt Nothnagel. ImInterview erzählt uns Kerstin Tewer, welche Aufgaben sie als Geschäftsführerinerwarten, wie sich der aktuelle Dienstrad-Leasing-Markt entwickelt und welcheZiele das Unternehmen in der Zukunft verfolgt.Frau Tewer, wann sind Sie das letzte Mal aufs Fahrrad gestiegen?(lacht) Das ist noch nicht lange her. Etwa eine Stunde vor unserem Interview binich mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Tatsächlich gab es in meinem Leben schonimmer viele Berührungspunkte mit dem Fahrrad. In meiner Jugend habe ich mitmeiner Familie Radtouren nach Schweden, Dänemark und England unternommen. Undauch durch meinen beruflichen Background in der Touristik hatte ich von Berufswegen immer mal wieder mit dem Rad zu tun. Außerdem bin ich in meiner Freizeitauch mal auf einem anderen Zweirad, dem Motorrad, unterwegs. Übermein-dienstrad.de bin ich dann auch zum E-Bike gekommen. Ich hatte anfangs dietypischen Vorurteile gegenüber E-Bikes, bin aber inzwischen total begeistertdavon. Vor allem, weil man ohne große Anstrengung den Radius der Fahrtenerweitern kann und trotzdem frisch am Ziel ankommt.Sie sind keine Geschäftsführerin, die von außen neu dazukommt, sondern Sie habenmehr als zwei Jahre lang den Innendienst geleitet und waren deswegen auchvertriebstechnisch sehr nah dran an den Kunden. Wie ist aktuell der Zuspruch vonUnternehmen in Deutschland in Sachen Dienstrad-Leasing?